Генштаб РФ назвав головну ціль нападу Росії на Україну

Окупанти переключають свою увагу з Києва на Донбас

Керівництво Генштабу Росії заявило, що російська армія збирається зосередити свої зусилля на «звільненні Донбасу», хоча і не виключає штурму обласних центрів. Про це заявив перший заступник начальника Генштабу Збройних сил Росії, генерал-полковник Сергій Рудський під час брифінгу Міноборони РФ 25 березня.

Він переконує, що нині заблоковані Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв. Метою блокування заступник начальника Генштабу РФ назвав максимальне знищення військової інфраструктури. Генерал заявив, що нібито спочатку окупанти не планували штурмувати вищезазначені міста, але не виключив таку ймовірність. «І хоча таку можливість ми не виключаємо, однак у міру виконання окремими угрупованнями поставлених завдань, а вони вирішуються успішно, наші сили і засоби будуть концентруватися на головному – повному звільненні Донбасу», – сказав Рудський.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін раніше озвучував головну мету так званої «спеціальної операції», як війну в Україні називає російська пропаганда – «демілітаризація», «денацифікація» і відмова України від прагнення стати членом НАТО. На цих вимоги держава-агресор продовжує наполягати під час переговорів, кілька раундів яких відбулися у Білорусі. Але нині військове керівництво, вочевидь, щмінює плани.

Тим часом, російські високопосадовці намагаються перекласти відповідальність за війну винятково на плечі Путіна. Так, третій президент РФ, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що до планів «військової спецоперації» в Україні має відношення персонально нинішній хазяїн Кремля Володимир Путін.

За місяць повномасштабної війни Збройні сили України знищили понад 16 тис. військовослужбовців держави-окупанта.

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