США вдарять по російських компаніях, що постачають товари військовим

Нові санкції можуть мати дуже великий вплив, який потім пошириться на всю російську економіку

Сполучені Штати Америки готують санкції проти російських компаній, які займаються постачанням товарів і наданням послуг для військових і розвідувальних служб, у тому числі компоненти подвійного призначення. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Про введення нових обмежувальних заходів може бути оголошено вже наступного тижня.

Санкції міністерства фінансів США стануть продовженням ударів Вашингтона і союзників по цілій низці секторів економіки у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Зокрема, ці обмеження спрямовані на блокування або заборону операцій з організаціями або людьми, пов'язаними з агресією Москви.

Як зазначають офіційні особи США, російський уряд значною мірою покладався на ключові західні та міжнародні технології для функціонування своєї оборонної промисловості. Нові санкції призначені для компаній, що входять в закупівельні мережі РФ, які виробляють і купують товари як цивільного, так і військового призначення.

Очікується, що серед підсанкційних компаній, які раніше потрапляли у «чорний список» міністерства торгівлі США, будуть:

«Сернія Інжиніринг»,

московська компанія Sertal

чотири підставних компанії, які «Сернія» і «Сертал» використовують для спрощення закупівель для збройних сил.

Санкції американського мінфіну зачіпають будь-які фінансові операції, погрожуючи позбавити ці компанії можливості вести бізнес де б то не було.

Санкції в поєднанні з обмеженнями експортного контролю також відрізають доступ до комп'ютерних чіпів іноземного виробництва, а також до фінансування і компонентів, необхідних для їх виробництва всередині країни.

За словами керівника відділу глобальних санкцій і ризиків в Асоціації сертифікованих фахівців по боротьбі з відмиванням грошей Джустіни Вокер, у сукупності ці заходи «можуть мати дуже великий вплив, який потім пошириться на всю російську економіку». Вона додала, що хоча деякі з заходів експортного контролю націлені на технічні можливості уряду і збройних сил, чимало також зачіпають економіку в цілому.

Адміністрація Байдена також планує ввести обмежувальні заходи щодо технологічних компаній, які також надають допомогу Кремлю у веденні війни. Серед тих, хто потрапив під санкції - АТ «НДІ-Вектор», АТ «Мікрон».

Крім того, розглядаються можливі санкції щодо iGrids (має партнерські угоди з декількома фірмами, що займаються технологіями та кіберзахистом, включаючи «Лабораторію Касперського»).

Днями Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти членів російської Думи, представників російської еліти, банкірів та оборонних установ.

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