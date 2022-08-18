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Росія може посилити обстріли у другій половині серпня – ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія може посилити обстріли у другій половині серпня – ЗСУ
фото з відкритих джерел

З Улан-Уде вийшов ешелони з боєприпасами у складі 28 вагонів, із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 ЗУР

Рашисти активно стягують до українського кордону і на окуповані території ракети та боєприпаси, зокрема йде ешелон з Улан-Уде. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Відзначається з Улан-Уде вийшов ешелон з боєприпасами. «На початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелони з боєприпасами у складі 28 вагонів, із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 ЗУР. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде у 20-х числах. До середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів в Котово було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до ЗРК С-3002», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що біля кордону з Білоруссю йде концентрація ракет до С-300. «У Зябрівці (Білорусь) за 22 км від кордону з Україною так само йде концентрація ракет до С-300 і загальна кількість ТПК перевищує 60 од.  Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 176-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. 

Теги: ракета обстріл ЗСУ війна

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