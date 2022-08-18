Обстріл Харкова. Попередньо ворог завдав удар «Іскандером»

Всі поранені внаслідок обстрілу гуртожитку вже госпіталізовані

Російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер». Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«У триповерховий житловий будинок на Салтівці окупанти влучили російською ракетою, попередньо – «Іскандером». Руйнування – жахливі», – повідомив Синєгубов.

Він також зазначив, що внаслідок обстрілу семеро людей загинули. Ще 16 – поранені, серед них – 11-річна дитина

Разом з тим за інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, всі поранені вже госпіталізовані.

«Усі поранені вже у лікарнях, де їм надають усю необхідну допомогу. Вони забезпечені всіма потрібними медикаментами», – написав Терехов.

Мер також додав, що усім, хто залишився без даху над головою після цього жорстокого обстрілу, вже надано житло.

Раніше повідомлялося, що у гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня окупанти обстріляли п'ять районів Харкова: Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський. Штаб оборони Харківщини зафіксував одразу сім пусків ракет з Бєлгорода.

Попередньо, окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.