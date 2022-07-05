Близько 50 «прильотів»: противник атакував Чернігівщину з артилерії

Жертв та руйнувань немає

Російські загарбники продовжують атакувати прикордоння України. Сьогодні під обстріл потрапило село Блешня на Чернігівщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА В’ячеслав Чаус в Telegram.

«Ворог продовжує обстріли чернігівського прикордоння. Годину тому (близько 13:30) росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада)», – йдеться в повідомленні.

Всього було близько 40 «прильотів» – ймовірно, стріляли з ракетних систем залпового вогню. Та ще 10, ймовірно, з артилерії. Попередньо жертв та руйнувань немає.

Крім того, сьогодні зранку окупанти завдали масованого удару по Миколаєву та області. Ворожі ракети потрапили до об'єктів військової та цивільної інфраструктури.

Нещодавно стало відомо, що під масовим обстрілом знаходиться Слов’янськ.

До слова, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.