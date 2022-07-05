Рашисти вдарили по військових та цивільних об'єктах Миколаївщини: деталі

Зранку 5 липня окупанти завдали масованого удару по Миколаєву та області. Ворожі ракети потрапили до об'єктів військової та цивільної інфраструктури. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram.

Зазначається, що знову через обстріли постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками у семи багатоповерхівках вибило більше 200 вікон, у під'їздах пошкодило вхідні двері, у деяких квартирах людям довелось вирізати замки, щоб вибратись із помешкання.

«Працівники департаменту ЖКГ та адміністрації району допомогли людям заактувати пошкодження, видали плівку та ОСБ-плити. Жителям верхніх поверхів допомогли забити вікна за допомогою вишки. Також на місці працюють правоохоронці», – йдеться в повідомленні.

Деякі мешканці дістали легкі поранення, тому від медичної допомоги відмовились.

Крім того, по Миколаївщині був здійснений масований обстріл. Є влучання в об'єкти військової та цивільної інфраструктури, на місцях виникали пожежі, але рятувальні служби оперативно впоралися. Постраждалих немає.

«У Баштанці уражено будівлю адміністрації селища, сирзавод, сільськогосподарські площі у передмісті. У селі Лимани – влучання ворожого снаряду біля школи: будівля зазнала пошкоджень від ударної хвилі. Попередньо інформації про людські втрати немає», – додав мер.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва зазначила, що місто Баштанка була атакована шістьма ворожими ракетами, три з них збили.

Нагадаємо, вранці 5 липня під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи. Соціальні мережі повідомляли, що з боку Херсона було здійснено запуск ракет. На місці влучення ворожих снарядів виднілися стовпи диму.