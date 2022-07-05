Окупанти просто зараз масовано обстрілюють Слов’янськ, – мер

Мер просить жителів залишатись в укриттях

Російські загарбники продовжують атакувати Слов’янськ на Донеччині. Про це повідомив міський голова Вадим Лях у Facebook.

«Слов'янськ! Масовий обстріл міста. Центр, Північний. Всі залишаємось в укриттях! Додаткову інформацію повідомлю пізніше!», – зазначив мер.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії 3 липня здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. В місті внаслідок обстрілу виникло 15 пожеж. Внаслідок атаки загинуло шість людей, у тому числі дитина. Постраждали 19 осіб. У результаті ворожого удару пошкоджено близько 40 житлових будинків.

Раніше керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські окупанти стягують сили до Слов’янська. Окупанти хочуть повторити у місті сценарій Маріуполя.

До слова, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.



