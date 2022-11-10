Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Близько пів сотні загиблих: ЗСУ вдарили по штабу росіян у селищі Червоний Маяк

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Близько пів сотні загиблих: ЗСУ вдарили по штабу росіян у селищі Червоний Маяк
На Херсонщині ЗСУ розбомбили штаб окупантів
фото ілюстративне

Вцілілу техніку, яка стояла біля штабу, захисники відтягнули

На Херсонщині Збройні сили України завдали удару по ворожому штабу в селищі Червоний Маяк. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«З-під руїн штабу витягнули близько пів сотні загиблих рашистів. Така була ситуація близько 21:00 за Київським часом. Вцілілу техніку, яка стояла біля штабу, відтягнули, але не дуже далеко», – розповів він.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що США фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Проте процес відходу може тривати тижні.

Також за повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Як повідомлялося, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

Теги: Херсонщина ЗСУ окупанти міністр президент Сергій Шойгу Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поплічники агресора на Луганщині організовують примусову «могилізацію» місцевих жителів до лав загарбників
Примусово роздавали паспорти РФ: СБУ викрила керівників «адміністрацій» Херсонщини
Сьогодні, 10:02
Арестович вважає, що на Херсонщині не спостерігається стрімкої втечі росіян
Немає стрімкої втечі. Арестович прокоментував відступ окупантів на Херсонщині
Вчора, 23:23
Президент утворив військові адміністрації на Херсонщині: указ
Президент утворив військові адміністрації на Херсонщині: указ
Вчора, 18:12

Події в Україні

ЗСУ звільнили місто на Миколаївщині: щемливе відео
ЗСУ звільнили місто на Миколаївщині: щемливе відео
Близько пів сотні загиблих: ЗСУ вдарили по штабу росіян у селищі Червоний Маяк
Близько пів сотні загиблих: ЗСУ вдарили по штабу росіян у селищі Червоний Маяк
Росія готує новий масований удар по Україні – Повітряні сили
Росія готує новий масований удар по Україні – Повітряні сили
Примусово роздавали паспорти РФ: СБУ викрила керівників «адміністрацій» Херсонщини
Примусово роздавали паспорти РФ: СБУ викрила керівників «адміністрацій» Херсонщини
Ексдепутат Ради розбився у ДТП в окупованому Криму
Ексдепутат Ради розбився у ДТП в окупованому Криму
Втеча з Херсона. Окупанти записують сльозливі відео, пропагандисти Путіна змінюють методички
Втеча з Херсона. Окупанти записують сльозливі відео, пропагандисти Путіна змінюють методички

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
31K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
29K
У Білорусі в небо піднялися винищувачі 
28K
Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми
23K
Банкова пояснила мету візиту Патрушева до Ірану
13K
Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва

Новини

ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту