Близько пів сотні загиблих: ЗСУ вдарили по штабу росіян у селищі Червоний Маяк

Вцілілу техніку, яка стояла біля штабу, захисники відтягнули

На Херсонщині Збройні сили України завдали удару по ворожому штабу в селищі Червоний Маяк. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«З-під руїн штабу витягнули близько пів сотні загиблих рашистів. Така була ситуація близько 21:00 за Київським часом. Вцілілу техніку, яка стояла біля штабу, відтягнули, але не дуже далеко», – розповів він.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що США фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Проте процес відходу може тривати тижні.

Також за повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Як повідомлялося, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.