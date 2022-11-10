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Вихід із Херсона: США повідомили, чи є ознаки виведення окупаційних військ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вихід із Херсона: США повідомили, чи є ознаки виведення окупаційних військ
Виведення військ, які налічують близько 20-30 тис. осіб, може затягнутися на дні чи навіть тижні
фото з відкритих джерел

Міллі вважає, що Росія перекине сили на оборонні рубежі біля Дніпра

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що США фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Проте процес відходу може тривати тижні. Про це пише CNN.

За словами Міллі, виведення військ, які налічують близько 20-30 тис. осіб, може затягнутися на дні чи навіть тижні.

Міллі вважає, що Росія перекине сили на оборонні рубежі біля Дніпра. «Я вважаю, що вони роблять це, щоб зберегти свої сили, щоб відновити оборонні рубежі на південь від річки, але це ще належить з'ясувати. Прямо зараз ранні індикатори говорять про те, що вони роблять те, що кажуть, і ми бачимо ці ранні індикатори», – заявив генерал США.

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Як повідомлялося, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

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Теги: росія Херсон війна США

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