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Президент утворив військові адміністрації на Херсонщині: указ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент утворив військові адміністрації на Херсонщині: указ
Офіс президента

На Херсонщині створено Каховську, Долматівську, Голопристанську та Хрестівську адміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 760/2022, яким постановив утворити чотири військові адміністрації у Херсонській області. 

Йдеться про створення таких адміністрацій:

  • Долматівську сільську військову адміністрацію;
  • Голопристанську міську військову адміністрацію;
  • Каховську міську військову адміністрацію;
  • Хрестівську сільську військову адміністрацію.

«На виконання закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю: Генеральному штабу Збройних сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій», – йдеться в указі.

Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що окупанти масово підривають мости на тимчасово окупованій Херсонщині. Одразу кілька мостів зруйновано на правому березі Херсонської області в результаті підривів. 

Нагадаємо, новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу дав розпорядження «приступати до відведення військ».

Теги: Україна окупанти росія війна Херсонщина

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