Президент утворив військові адміністрації на Херсонщині: указ

На Херсонщині створено Каховську, Долматівську, Голопристанську та Хрестівську адміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 760/2022, яким постановив утворити чотири військові адміністрації у Херсонській області.

Йдеться про створення таких адміністрацій:

Долматівську сільську військову адміністрацію;

Голопристанську міську військову адміністрацію;

Каховську міську військову адміністрацію;

Хрестівську сільську військову адміністрацію.

«На виконання закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю: Генеральному штабу Збройних сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій», – йдеться в указі.

Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що окупанти масово підривають мости на тимчасово окупованій Херсонщині. Одразу кілька мостів зруйновано на правому березі Херсонської області в результаті підривів.

Нагадаємо, новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу дав розпорядження «приступати до відведення військ».