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Немає стрімкої втечі. Арестович прокоментував відступ окупантів на Херсонщині

Альона Боженко
glavcom.ua
Немає стрімкої втечі. Арестович прокоментував відступ окупантів на Херсонщині
Арестович вважає, що на Херсонщині не спостерігається стрімкої втечі росіян
фото ілюстративне

Радник Офісу президента зазначив, що рашисти під час відходу руйнують усі мости за собою

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що попри заяви Росії про відведення військ, у Херсонській області не спостерігається стрімкої втечі росіян з правого берега. Про це він повідомив в ефірі «Фейгін Live».

«Вони почали відхід, але, увага, відходять менше, ніж це потрібно було б, якби зараз йшло повноцінне виведення угруповання», – заявив Арестович.

За словами радника Офісу президента, за 4 години Каховською дамбою пройшло приблизно 200 одиниць техніки, але це «не дуже багато».

«Друге, вони відкотилися по всьому плацдарму, але тільки з першої лінії оборони. Вони зараз займають 2-3 (лінію оборони - ред.) у місцях іригаційних споруд. Це природна протитанкова перешкода», – додав він.

Також Арестович зазначив, що рашисти руйнують усі мости за собою, а також прокладають понтонні мости у «несподіваних для українських військ місцях». 

«Тому немає там стрімкої втечі. І є два центральні питання. Перше - на скільки довго вони збираються утримувати. Друге - чи збираються вони давати нам щільні бої і чи утримуватимуть Херсон. Відповідей на них поки немає», – зазначив радник ОП.

Разом з тим він наголосив, що ЗСУ зараз просуваються повільно та методично, «хоча й зайняли вже безліч населених пунктів».

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. 

Голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію».

Зазначимо, раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що окупанти масово підривають мости на тимчасово окупованій Херсонщині. Одразу кілька мостів зруйновано на правому березі Херсонської області в результаті підривів. 

Додамо, триває 259-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав вісім ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше чотирьох обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.

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Теги: окупанти радник рашисти Херсон

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