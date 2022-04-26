Блогер: За номером Комітету солдатських матерів РФ трубку бере співробітник ФСБ

Блогер Золкін розповів про дзвінок у Москву

Комітет солдатських матерів Росії перебуває під контролем Федеральної служби безпеки РФ. Про це блогер Володимир Золкін, який записує інтерв’ю із полоненими, розповів у інтерв’ю «Главкому».

Відповідаючи на питання про можливі контакти із Комітетом солдатських матерів РФ, Золкін заявив, що ця структура є підконтрольною російським спецслужбам.

«А ви зателефонуйте на їхній офіційний номер Комітету солдатських матерів. Замість солдатської матері трубку візьме співробітник ФСБ», – запевнив блогер.

Він розповів, що телефонував за номером Комітету, представився журналістом. «На цьому розмова закінчилася», – розповів про спробу зв’язатися із солдатськими матерями Росії Володимир Золкін.

Нагадаємо, у кінці березня відповідальний секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова дала інтерв'ю, в якому відкрито заявила про велику кількість загиблих російських військових. Вона зауважила, що схильна вірити тим спискам, які подає Україна про втрати солдатів РФ.

А ще на початку березня російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів. Нарусова пояснила, що була в Комітеті солдатських матерів, який просто завалений дзвінками і листами матерів, які втратили зв'язок з дітьми, призваними туди.