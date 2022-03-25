Комітет солдатських матерів Росії визнав, що в Україні загинуло 16 тис. російських військових

Російська сторона не дає даних про те, де тримає тіла загиблих або полонених українців

Відповідальний секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова дала інтерв'ю, в якому відкрито заявила про велику кількість загиблих російських військових. Вона зауважила, що схильна вірити тим спискам, які подає Україна про втрати солдатів РФ. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі «Скажи Гордєєвій».

«У нас є списки, які вивішує українська сторона. Вони є достовірними. Все, що там є, переважно правильно», – сказала Мельникова.

Вона додала, що не може припустити, яка кількість російських військових перебуває на території України.

«Можна було відслідковувати, поки вони на кордон збирались. Мені зателефонувала мати контрактника і сказала, що їхній підрозділ вивели звідти, бо в них втрати великі. А зараз, скільки там, ротація якась – я не уявляю. У мене є списки, які дає українська сторона, і я схильна вірити, бо вони поіменні», – зазначила Валентина Мельникова.

Крім того, секретар Союзу комітетів солдатських матерів РФ наголосила, що на відміну від України, російська сторона не дає даних про те, де тримає тіла загиблих або полонених українців.

«Скільки б не було загиблих, моїх оцінок немає. Я лише можу виходити з того, що якась сторона дає число. Я можу оцінити, правильно чи неправильно. В принципі, правильно», – сказала вона.

Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали 16100 осіб.

Триває 30-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Усю ніч окупанти обстрілювали житлові райони Харкова із зброї дальньої дії, на Харківщині ЗСУ тримають позиції та ведуть бій. За минулу ніч на Херсонщині були сильні вибухи. Також російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати Донеччину та Луганщину, вбиваючи мирних людей.