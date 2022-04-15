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    Російський окупант похвалився, як катував та вбивав полонених військових

    СБУ перехопила розмови російського окупанта, який розповідав про катування українських полонених - Російський окупант похвалився, як катував та вбивав полонених військових
    СБУ перехопила розмови російського окупанта, який розповідав про катування українських полонених
    фото з відкритих джерел

    Садистським нахилам рашиста дивувалися навіть поплічники по зброї

    У розпорядження СБУ потрапив шокуючий запис, де російський окупант вихваляється перед своїм другом про звірства, які він чинив з українськими військовополоненими. Запис опублікували на офіційному каналі Служби безпеки України в Telegram.

    Військовий РФ неодноразово телефонував друзям та розповідав про те, як катував українських полонених.

    «Полонених нам привозили. Я *бать знущався з них, знущався. С*ка, й пальці повідрубую, й руки повідрубую», – розповідав військовий РФ телефоном.

    За словами окупанта, навіть інші російські військові, які знаходилися поруч, дивувалися його вчинкам й називали дикуном.

    Співробітники СБУ уже встановили особу окупанта й садиста. Ним виявився 27-річний Салават Сарсенов з Астрахані. Наразі рашист разом з товаришами по зброї намагається безуспішно просунутися на Запорізькому напрямку.

    Якщо йому пощастить залишитися живим, Сарсенов постане перед судом і відповідатиме за порушення Женевської конвенції, яка забороняє катування полонених.

    Нагадаємо, раніше військовий РФ у передсмертному посланні благав брата не їхати воювати в Україну.

    Він застерігав родича, що єдиний спосіб повернутися з України в Росію – це померти.


    Теги: росія СБУ війна полон військові
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    Російський окупант похвалився, як катував та вбивав полонених військових