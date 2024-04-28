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Боєць «Азова» назвав критичну проблему в українському війську

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Боєць «Азова» назвав критичну проблему в українському війську
Українські захисники змушені економити снаряди
фото: міноборони США (ілюстративне)

Військовий пояснив, чому бійці не можуть використовувати деяку зброю, надану партнерами

У ЗСУ є великий снарядний голод, а деяке озброєння, яке постачають союзники, захисники просто не можуть застосувати через брак боєприпасів. Про це заявив боєць 12-ї бригади Національної гвардії «Азов» із позивним Ніко в інтерв’ю tsn.ua. 

«Або дійсно не вистачає у нас снарядів або вони видаються на якісь певні цілі. Нещодавно я спілкувався зі своїм побратимом, він у розрахунку з артилерії і був на командному пункті на Лимані. І дають снаряди під якусь зброю: ось тобі десять снарядів і десять цілей. Іншим разом хлопці розуміють, що вони з першого пострілу не вразять ціль і не використовують ці боєприпаси, а використовують їх для того, щоб прикрити хлопців у піхоті. Іноді виходить ось так. Бо в нас справді дуже великий снарядний голод», – пояснив боєць «Азова».

Також він розповів, що бувають і ситуації, коли союзники постачають Україні якусь зброю, але наші захисники просто не можуть її застосувати через нестачу боєприпасів.

«Буває таке, що Франція поставила нам якісь там гармати. Але гармати є, а снарядів до них немає, або навпаки. Нам їх поставили, а ми їх не можемо використовувати», – зазначив Ніко.

Нагадаємо, що Австралія готує для України новий пакет допомоги на $100 млн. Зокрема, до нього ввійдуть боєприпаси класу «повітря-земля».

До слова, США оголосили про виділення Україні $6 млрд нової військової допомоги. До нового пакета увійшли, зокрема, боєприпаси до систем Patriot та NASAMS.

Раніше повідомлялося, що перші постачання Україні артилерійських боєприпасів у межах чеської ініціативи відбудуться наприкінці травня або на початку червня. 

Читайте також: Пакет допомоги від США: яку зброю туди поклали
Теги: ЗСУ армія Азов боєприпаси фронт

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