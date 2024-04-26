Пентагон назвав зброю, яка увійде до пакету допомоги на $6 млрд
Оголошення допомоги є початком процесу укладання контрактів на придбання додаткових засобів і технологій для України
Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення Україні $6 млрд нової військової допомоги. Пентагон оприлюднив список озброєнь, що надійдуть до України у рамках цієї підтримки.
«Сполучені Штати закуповують озброєння в американської промисловості або у партнерів. Це оголошення допомоги є початком процесу укладання контрактів на придбання додаткових пріоритетних для України засобів і технологій», – йдеться у повідомленні.
Міністерство оборони США повідомило, що в новий пакет допомоги увійшли:
- додаткові боєприпаси до систем Patriot;
- додаткові боєприпаси для систем NASAMS;
- устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;
- системи для протидії дронам;
- боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
- багатоцільові радари;
- контрартилерійські радари;
- додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 та 152-мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;
- тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;
- боєприпаси для підривних робіт;
- компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;
- стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;
- допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нові закупівлі зброї для України на $6 млрд під час брифінгу за підсумками «Рамштайн-21».
Як повідомлялося, США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для ЗСУ на суму до $6 млрд.
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