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Пентагон назвав зброю, яка увійде до пакету допомоги на $6 млрд

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Пентагон назвав зброю, яка увійде до пакету допомоги на $6 млрд
США нададуть додаткові боєприпаси до систем Patriot
фото з відкритих джерел

Оголошення допомоги є початком процесу укладання контрактів на придбання додаткових засобів і технологій для України

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення Україні $6 млрд нової військової допомоги. Пентагон оприлюднив список озброєнь, що надійдуть до України у рамках цієї підтримки.

«Сполучені Штати закуповують озброєння в американської промисловості або у партнерів. Це оголошення допомоги є початком процесу укладання контрактів на придбання додаткових пріоритетних для України засобів і технологій», – йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони США повідомило, що в новий пакет допомоги увійшли:

  • додаткові боєприпаси до систем Patriot;
  • додаткові боєприпаси для систем NASAMS;
  • устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;
  • системи для протидії дронам;
  • боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
  • багатоцільові радари;
  • контрартилерійські радари;
  • додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 та 152-мм;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;
  • тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;
  • боєприпаси для підривних робіт;
  • компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;
  • стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;
  • допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нові закупівлі зброї для України на $6 млрд під час брифінгу за підсумками «Рамштайн-21».

Як повідомлялося, США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для ЗСУ на суму до $6 млрд.

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Теги: військова допомога озброєння Пентагон боєприпаси

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