Пентагон назвав зброю, яка увійде до пакету допомоги на $6 млрд

Оголошення допомоги є початком процесу укладання контрактів на придбання додаткових засобів і технологій для України

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення Україні $6 млрд нової військової допомоги. Пентагон оприлюднив список озброєнь, що надійдуть до України у рамках цієї підтримки.

«Сполучені Штати закуповують озброєння в американської промисловості або у партнерів. Це оголошення допомоги є початком процесу укладання контрактів на придбання додаткових пріоритетних для України засобів і технологій», – йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони США повідомило, що в новий пакет допомоги увійшли:

додаткові боєприпаси до систем Patriot;

додаткові боєприпаси для систем NASAMS;

устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;

системи для протидії дронам;

боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;

багатоцільові радари;

контрартилерійські радари;

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 та 152-мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;

тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;

боєприпаси для підривних робіт;

компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;

стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;

допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нові закупівлі зброї для України на $6 млрд під час брифінгу за підсумками «Рамштайн-21».

Як повідомлялося, США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для ЗСУ на суму до $6 млрд.