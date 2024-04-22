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Стало відомо, коли Україна отримає перші снаряди з чеської ініціативи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, коли Україна отримає перші снаряди з чеської ініціативи
Перші постачання боєприпасів в Укрїну варто очікувати наприкінці травня або на початку червня
фото з відкритих джерел

Надання Україні більше систем ППО та артснарядів калібру 155 мм є ключовою метою для представників Євросоюзу

Перші відправлення Україні артилерійських боєприпасів в межах чеської ініціативи відбудуться наприкінці травня або на початку червня. Про це заявив глава євродипломатії Жозеп Боррель.

«Ми не повинні забувати про брак боєприпасів 55-го калібру і багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси», – сказав він.

Як зазначив посадовець, перше постачання варто очікувати наприкінці травня або на початку червня.

Глава євродипломатії додав, що питання надання Україні більше систем ППО та артснарядів калібру 155 мм залишається для представників ЄС найважливішою метою.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у межах ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України вже укладено контракти на постачання перших 180 тис. боєприпасів.

За словами чеського прем'єра, успіх ініціативи з пошуку боєприпасів для України пояснюється її «оманливою простотою». «Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тис. снарядів, і вже уклали контракти на перші 180 тис. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями», – наголосив він.

До слова, Європейська оборонна промисловість поки що не в змозі задовольнити високий попит на боєприпаси в Україні. Країни Європи працюють над тим, щоб отримати ще 300 тис. снарядів, і вже уклали контракти на перші 180 тис. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями. Про це пише Financial Times. Чехія надала Україні понад 1 млн великокаліберних боєприпасів за останні два роки. Це свідчить про те, що нинішня ініціатива не є одноразовою акцією.

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Теги: війна боєприпаси Боррель системи ППО Чехія

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