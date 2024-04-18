Розвідка опублікувала перелік знищених цілей у Джанкої

Чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється

Під час атаки на військовий аеродром у Джанкої у тимчасово окупованому Криму 17 квітня, ЗСУ знищили або критично пошкодили ЗРК С-400, радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та «Фундамент-М». Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

На військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:

чотири пускові установки ЗРК С-400;

три радіолокаційні станції;

три радіолокаційні станції; пункт управління засобами ППО;

апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

Як зауважили в розвідці, кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.

Раніше представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 17 квітня була важлива, масштабна спецоперація ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом.

Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа. Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.