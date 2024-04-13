Росія влітку може піти в наступ на чотирьох напрямках – FT

Основні зусилля Росії зараз зосереджені навколо міста Часів Яр, яке розташоване всього за 15 км на захід від Бахмута

Верховний головнокомандувач України Олександр Сирський заявив, що ситуація на східній лінії фронту «значно погіршилася», і українська армія щосили намагається зупинити багатосторонній наступ РФ, який посилюється. При цьому, як повідомляє Financial Times із посиланням на українських і західних чиновників, російські війська, можливо, планують влітку наступати відразу на чотирьох напрямках.

«Росія, можливо, готується до великомасштабної атаки наприкінці весни або влітку в надії захопити більше територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей... Чиновники в Києві також стурбовані тим, що Москва може планувати напад на Харків, друге за величиною місто України на північному сході», – пише видання.

Зазначається, що основні зусилля Росії зараз зосереджені навколо міста Часів Яр, яке розташоване всього за 15 км на захід від Бахмута.

«Імовірно, це буде важлива битва. Часів Яр розташований на зручній для оборони височині. Якщо Росія візьме місто, вони потенційно можуть збільшити швидкість просування вглиб Донецької області в рамках очікуваного літнього наступу», – сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики.

Він заявив, що «негайне збільшення поставок боєприпасів може виявитися критично важливим» для українських сил.

Нагадаємо, обстановка на східному фронті в Україні останніми днями суттєво загострилася. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ».

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках. Під Часовим Яром 12 квітня тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було, кажуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, триває 780-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.