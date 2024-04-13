Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія влітку може піти в наступ на чотирьох напрямках – FT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія влітку може піти в наступ на чотирьох напрямках – FT
Негайне збільшення поставок боєприпасів може виявитися критично важливим для українських сил
фото з відкритих джерел

Основні зусилля Росії зараз зосереджені навколо міста Часів Яр, яке розташоване всього за 15 км на захід від Бахмута

 

Верховний головнокомандувач України Олександр Сирський заявив, що ситуація на східній лінії фронту «значно погіршилася», і українська армія щосили намагається зупинити багатосторонній наступ РФ, який посилюється. При цьому, як повідомляє Financial Times із посиланням на українських і західних чиновників, російські війська, можливо, планують влітку наступати відразу на чотирьох напрямках.

«Росія, можливо, готується до великомасштабної атаки наприкінці весни або влітку в надії захопити більше територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей... Чиновники в Києві також стурбовані тим, що Москва може планувати напад на Харків, друге за величиною місто України на північному сході», – пише видання.

Зазначається, що основні зусилля Росії зараз зосереджені навколо міста Часів Яр, яке розташоване всього за 15 км на захід від Бахмута.

«Імовірно, це буде важлива битва. Часів Яр розташований на зручній для оборони височині. Якщо Росія візьме місто, вони потенційно можуть збільшити швидкість просування вглиб Донецької області в рамках очікуваного літнього наступу», – сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики.

Він заявив, що «негайне збільшення поставок боєприпасів може виявитися критично важливим» для українських сил.

Нагадаємо, обстановка на східному фронті в Україні останніми днями суттєво загострилася. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ». 

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках. Під Часовим Яром 12 квітня тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було, кажуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, триває 780-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. 

Читайте також: DeepState: Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині
Теги: Харків росія армія напад місто Москва наступ Олександр Сирський Часів Яр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обстріляні будинки в Часовому Ярі, березень 2024 року
Жорсткі бої за Часів Яр: хто зараз тримає місто
6 квiтня, 12:56
Бої тривають по всій лінії зіткнення
Наступ на Часів Яр – офіцер ЗСУ назвав мету окупантів
6 квiтня, 18:46
Нестача систем ППО в України допомагає росіянам захопити Часів Яр – ISW
Нестача систем ППО в України допомагає росіянам захопити Часів Яр – ISW
Вчора, 05:52

Події в Україні

Зеленський розкрив, скільки підприємств оборонно-промислового комплексу працюють в Україні
Зеленський розкрив, скільки підприємств оборонно-промислового комплексу працюють в Україні
Заступник Сирського розповів, як ЗСУ компенсують нестачу снарядів
Заступник Сирського розповів, як ЗСУ компенсують нестачу снарядів
В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога
В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога
Генерал США назвав одну із проблем підготовки українських пілотів для F-16
Генерал США назвав одну із проблем підготовки українських пілотів для F-16
Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot
Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot
Росія влітку може піти в наступ на чотирьох напрямках – FT
Росія влітку може піти в наступ на чотирьох напрямках – FT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
8796
Ексміністр оборони Резніков знайшов нову роботу
7140
Командувач ОК «Південь» Ковальчук оголосив про відставку і записав звернення до військових
6560
Названа трійка найкорумпованіших областей України
5742
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4782
Що таке спільний заповіт подружжя та для чого він потрібен: пояснення Мін'юсту

Новини

ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для стабільного вуглевидобутку
Сьогодні, 15:40
Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
Сьогодні, 11:13
Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня
Сьогодні, 04:49
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua