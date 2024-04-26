Пакет допомоги від США: яку зброю туди поклали

Що саме ми отримаємо найближчим часом

Україна очікує на американську зброю вже з дня на день. Це сталося можливим завдяки тому, що 20 квітня Палата представників Конгресу США нарешті схвалила такий довгоочікуваний законопроєкт про національну безпеку. Підписаний президентом США Джо Байденом (після голосування 23 квітня в Сенаті) пакет передбачає військову допомогу на $95 млрд для України, Ізраїлю й інших союзників США. Для України з цієї суми передбачено близько $61 млрд. Напевно, тривалу тяганину із голосуванням дещо прискорила заява директора ЦРУ. Вільяма Бернса від 18 квітня про те, що, в разі якщо США не нададуть військової підтримки, Україна може програти війну проти Росії до кінця року.

З цих $61 млрд третину коштів – $23,2 млрд – спрямують на передачу озброєння США Україні зі своїх складів. Понад $11 млрд підуть командуванню США у Європі – на цю суму організують навчання українських військових та на розвідувальні операції. Близько $13 млрд скерують на виробництво озброєння. Також Україна отримає $7,85 млрд – на підтримку бюджету, а $1,6 млрд – для економічної підтримки. Ще $1,3 млрд підуть на розмінування територій та підтримку біженців.

До слова, передбачається передача Україні ракет ATACMS, про які давно просив Київ. Щоправда, за даними ЗМІ, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms.

Перший пакет допомоги має орієнтовну вартість $1 млрд і включає засоби ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку і протитанкову зброю – список опублікований на сайті Міноборони США.

У перший транш цієї допомоги увійдуть:

ракети для ППО RIM-7 та AIM-9M;

ПЗРК Stinger;

стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси, включаючи патрони калібру 50 для боротьби з дронами;

додаткові боєприпаси для Himars;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасним зарядом та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

бойові машини піхоти Bradley;

MRAP;

HMMWV;

транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-допоміжне обладнання;

протиброньові міни;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові боєприпаси для знищення перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Вже 24 квітня значна частина цієї допомоги була на складах у Польщі та Німеччині. Росіяни активно намагаються створити логістичні перешкоди: 25 квітня вони обстріляли нашу залізницю.

Серед іншого, американські партнери надали нам боєприпаси для Himars, набої 50-мм калібру для дронів, високоточні авіаційні боєприпаси; протиброньові міни; підривні боєприпаси для прибирання перешкод, допоміжне аеродромне обладнання, протиброньові міни, а також прилади нічного бачення та запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси. Крім того, ми отримали транспортну техніку:

тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення.

Надання допоміжного аеродромного обладнання має вигляд підготовки до передачі Україні таких очікуваних літаків F-16. Таку думку висловив військово-політичний експерт Олександр Мусієнко.

«Нагадаю, міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер казала про те, що F-16 будуть в Україні ще до початку літа. Згодом посол Данії в Україні заявив, що його країна надасть Україні літаки швидше, ніж очікувалося. Разом із тим, під це (отримання Україною літаків F-16) потрібен цілий ряд заходів: додаткові ЗРК, додаткові системи ППО, які будуть прикривати наші літаки. І це питання має вирішуватися паралельно із наданням нам літаків. Я думаю, що німецькі Patriot і інші системи будуть саме прикривати аеродроми, де розташовуватимуться F-16. Ясне діло, ворог буде бити по аеродромній мережі», – прокоментував Мусієнко. На його думку, F-16 будуть в Україні вже через кілька тижнів.

До слова, високоточні британські авіабомби Paveway IV з лазерним наведенням, які входять до наступного пакета допомоги, також передбачені для використання з F-16. Також стало відомо, що до нового списку військової допомоги від США увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

У пакет увійшло чимало іншої зброї, яка допоможе Україні у війні з російськими загарбниками.

155-мм артилерійські снаряди

Цей калібр артилерії – універсальний стандарт НАТО. Вважається, що він гарний компроміс між дальністю та руйнівною силою, а використання лише одного калібру спрощує логістику та обслуговування. Такі снаряди зазвичай використовуються в польових гарматах, гаубицях і гарматах-гаубицях. Російські гармати та гармати країн колишнього радянського блоку, зазвичай, використовують інший стандарт: 152-мм. За останні два десятиріччя більше 40 країн заявили про відмову від артилерійських систем калібру 152 мм і поступовий перехід на новий натівський стандарт 155-мм. Снаряд 155-мм калібру під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну продемонстрував переконливі переваги: більша дальність стрільби (35-40 км у порівнянні з 24 км), вища у 1,5-1,7 рази точність.

Снаряди 155 мм-го калібру фото: «Мілітарний»

Артилерійські снаряди калібру 105 мм

Ці снаряди менш поширені, ніж 155-мм, однак у багатьох арміях зберіглася зброя 105 мм калібру. Її плюси – менша вага та більша мобільність. Їх передають для використання для гаубиць L119. Артилеристи ЗСУ почали використовувати 105 мм гаубиці L119 у війні з Росією у липня 2022 року – тоді нам їх надали США.

Артснаряди 105-мм калібру фото: Міноборони США

Мінометні снаряди калібру 60 мм

Постріл мінометного калібру 60-мм призначений для ураження живої сили і техніки, розташованих відкрито або в спорудах польового типу. Також його використовують для придушення вогневих точок та руйнування дротових загороджень на дистанції до 2,5 км. До слова, Україна також виробляє такі боєприпаси: у квітні 2023 року «Українська бронетехніка» відновила їхнє серійне виробництво.

Мінометні снаряди калібру 60 мм колаж: TyskNIP

Ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО

RIM-7 ще називають Sea Sparrow (англ. «морський горобець») – американська корабельна зенітна і протиракетна система малої дальності, розробка 1960-х. Вона призначена для захисту від протикорабельних ракет. Це була дуже проста система, керована радіолокаційним підсвіченням, що наводиться вручну.

За даними Politico, Україна змогла адаптувати свій зенітно-ракетний комплекс «Бук» для запуску RIM-7. Цей та інші подібні «адаптаційні» проєкти для зенітно-ракетних комплексів отримали неформальну назву FrankenSAM (англ. Frankenstein + SAM, тобто Франкенштайн + ЗРК).

Розробка AIM-9М – ракета «повітря-повітря» для винищувачів F-16 з інфрачервоною головкою самонаведення. Втім, вона може використовуватися і не лише з літаків. Так, AIM-9М вже постачалась Україні восени. Тоді українські військові інженери змогли її переобладнати у ракету класу «земля-повітря», щоб використовувати для потреб ППО, пише Financial Times. Дальність враження у форматі «повітря-повітря» – 20-29 км, при пуску з землі – до 20 км.

Зенітні ракети Stinger

Stinger (з англійської – «жало») – переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля – повітря», має інфрачервону головку самонаведення. Це розробка американців 70-80-х років, наразі перебуває на озброєнні у 29 країн світу. Цей ЗРК призначений для ураження вертольотів і літаків, що низько летять. Максимальна дальність пуску ракети – 4,5 км. Серед плюсів Stinger – простота прицілювання і висока вражаюча здатність. Мінус – ЗРК є одноразовим у використанні.

Бойові машини піхоти Bradley

Американський легкий танк, який військові експерти вважають легендарним виробом американської оборонної промисловості поряд з танками Abrams. З десяток країн світу активно купує її для своїх армій. Екіпаж Bradley – три особи: командир, навідник та механік-водій. Крім того, танк здатний перевозити до семи осіб десанту.

У башті бойової машини встановлено комплекс озброєння, що налічує автоматичну гармату, кулемет та пускову установку ПТРК Toy. Можливі три режими вогню – одиночними пострілами та чергами з темпом стрільби 100 або 200 вистрілів/хв, максимальна скорострільність – 500 пострілів/хв. Максимальна швидкість на бездоріжжі – 40 км/год.

Бойова машина Bradley фото: armyinform.com.ua

Протитанкові ракети TOW

TOW – один з найбільш розповсюджених протитанкових ракетних комплексів у світі. У своїй першій версії він був прийнятий на озброєння американською армією ще у 1970 році, після чого багаторазово модернізувався. Американська армія продовжує його активно використовувати, і замінити його планує не раніше 2030-х років. На відміну від Javelin, TOW – це важкий 93-кілограмовий протитанковий комплекс, який, як правило, встановлюють на транспорт. Дальність ураження – до 3,75 км.

Протитанковий ракетний комплекс TOW фото: US Army

Протитанкові системи Javelin

Старі знайомі для українського війська, які підтримували нас у перші місяці повномасштабної війни, та на честь яких називають тепер дітей. FGM-148 Javelin – переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Розроблено та виробляється військово-промисловою корпорацією Lockheed Martin. Через 10 років після початку розробки, у 1996 році, комплекс прийнято на озброєння сухопутних військ США. Комплекс складається з командно-пускового блоку і пострілу – ракети в герметичній пусковій трубі. Дальність ураження – до 3 км.

Протитанкові системи AT-4

Шведський одноразовий реактивний протитанковий гранатомет. Основний елемент комплексу – пускова труба завдовжки 1020 мм із гладким каналом калібру 84 мм. Маса – від 6,7 до 8 кг. Основним боєприпасом гранатомета AT4 є граната з кумулятивною бойовою частиною, що пробиває до 450 мм броні. Щоправда, нині для гранатомета розроблені гранати з покращеними бойовими показниками – до 500-600 мм.

Труба легка і міцна, виготовлена з алюмінію та склопластику фото: ЗСУ

Протипіхотні міни Claymore

Американські дистанційно керовані протипіхотні міни, які були розроблені у 1950-х роках. Їх США активно використовували у В’єтнамі. Конструкція міни виявилась настільки вдалою, що її скопіювали багато країн – із додаванням певних власних модифікацій. В англійській мові слово Claymore (до речі, первинне значення цього слова – шотландський дворучний ніж) стало загальною назвою і часто використовується як синонім протипіхотної міни.

Міна має форму вигнутого паралелепіпеда, корпус виготовлений з зеленого пластика, навчальні моделі мають синій колір. Встановлюється опуклою стороною в бік ворога. Всередині пристрою заряд C4 та близько 700 готових забійних елементів у вигляді сталевих роликів і кульок діаметром по 5,5 мм. Під час вибуху міни утворюється пучок забійних елементів, що летять на відстань до 50 м, у висоту – не більше 4 м. Елементи зберігають свою забійну силу на відстані до 100 м.

Міни встановлюється опуклою стороною в бік ворога фото: armyinform.com.ua

Наталія Сокирчук, «Главком»