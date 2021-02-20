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    Події в Україні

    Бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки на Донбасі

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    <p>Цивільне населення від обстрілу не постраждало</p> - Бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки на Донбасі

    Цивільне населення від обстрілу не постраждало

    Фото Facebook ООС

    В результаті мінометного обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід

    Проросійські бойовики другий день поспіль обстрілюють українські позиції на Донбасі з мінометів 120-го калібру. Сьогодні під ворожий обстріл потрапили будинки мирного населення Новгородського.

    Про це повідомило командування Об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

    Обстріл Новгородського стався сьогодні близько 5:00 ранку. В результаті мінометного обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Цивільне населення від обстрілу не постраждало.

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    Бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки на Донбасі
    Бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки на Донбасі
    Бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки на Донбасі
    Фото Facebook ООС

    «А вже за кілька годин противник здійснив обстріл наших позицій з артилерійських систем 122-го калібру неподалік Південного», – додали у штабі ООС.

    Зазначається, що вчора російсько-окупаційні сили випустили по позиціях Об’єднаних сил близько 80 мін 120-го калібру.

    «Водночас, в соціальних мережах шириться проросійський контент, що такі дії російсько-окупаційних військ цілком виправдані, оскільки за їхніми даними, українські війська пішли у наступ.

    Офіційно повідомляємо, що підрозділи зі складу операції Об’єднаних сил ніяких наступальних дій не здійснюють, а відкривають вогонь у відповідь лише при безпосередній загрозі життю та здоров’ю наших військовослужбовців і неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, бойовики вночі випустили понад 30 мін поблизу Новгородського.

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    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ санкції обстріл населення
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