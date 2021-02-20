Фахівці розповіли, як Медведчук відреагує на санкції проти нього

Фахівці вважають, що ситуація буде ще більше загострюватися

Майно і бізнес Медведчука в Україні та за кордоном опинилися під серйозним ударом

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України 19 лютого було прийнято рішення про введення санкцій відносно нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. Експерти поділилися прогнозами, якою буде його відповідь. Про це повідомляє «Апостроф».

Як зазначив керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко, перший удар по Медведчуку був по медіаімперії, по голосу. А другий удар – по фінансовому паливу, структурах, через які могли надходити кошти з Росії. Вони могли йти на фінансування ОПЗЖ і інших російських структур.

«Заперечувати вони безсумнівно будуть, в тому числі в судах. В політичних структурах буде ще більш загострена ситуація. Збережеться ізоляція Медведчука: ОПЗЖ звичайно підтримає його, але нинішня ситуація на користь Бойко-Льовочкіна. Вони залишаються найбільш впливовою структурою – інформаційно, і фінансово», – пояснив він.

При цьому зрозуміло, що активи в Росії залишаться поза юрисдикцією України. Однак майно і бізнес Медведчука в Україні та за кордоном опинилися під серйозним ударом.

«Прогнозувати, хто переможе в судових спорах, які обов’язково почнуться, зараз жоден юрист не зможе. Але те, в чому я впевнений – процес цей затягнеться надовго. Багато чого буде залежати від того, як поводитимуться українські суди – в разі чого, Медведчук може піти і в міжнародний арбітраж, але це означає, що історія затягнеться на роки. Самі розумієте, це йому не на руку», – зазначив адвокат з міжнародного права Юрій Федорович.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Раніше на нього наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.

Повідомлялося, що наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

Читайте також: