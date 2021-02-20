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    Думки вголос

    Кум Путіна Медведчук оголошений в Україні поза законом

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Куми Путін і Медведчук - Кум Путіна Медведчук оголошений в Україні поза законом
    Куми Путін і Медведчук

    Ось це успіх!

    Историческое решение Совета национальной безопасности и обороны! Кум Путина объявлен в Украине вне закона! Блокируется деятельность главного российского агента в Украине, вся его экономическая, политическая и информационная деятельность! Браво!

    Согласно решению СНБО:

    1. Введены санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны, и шести доверенных лиц из их ближайшего окружения на основании дела СБУ о причастности всех этих лиц к финансированию терроризма.
    2. Введены санкции против всех 19 компаний, владельцами которых является семья Медведчуков. По сути заблокирована вся операционная деятельность семьи Медведчуков в Украине.
    3. Санкции наложены против всех пяти самолетов, которые использовала семья Медведчуков в своих целях для полетов в Москву (прощай, милый личный семейный авиапарк).
    4. У Медведчука забирают трубопровод, который он получил во владение в 2014-м году, трубопровод переходит в собственность государства.

    Впервые Украина нанесла уничтожающий удар по главному представителю Кремля, личному агенту Путина, который годами выстраивал системное влияние в украинской политике, контролирует многие бизнесы и политические и информационные проекты.

    Что ж, теперь посмотрим, как государство сможет исполнить эти масштабные решения против банды Медведчука.

    Многие активы семьи оформлены на его родного брата – Сергея Медведчука, который санкций все-таки избежал, и теперь будет помогать Виктору спасать его активы. Однако СНБО приняло системное политическое решение, и теперь силовые структуры могут заблокировать вообще все, что только касается Медведчука в Украине.

    Это исторический день, мощный стратегический удар по влиянию России, который нанесет непоправимый урон российской экспансии и попыткам Кремля строить свои политические и информационные проекты, чтобы раскачивать Украину изнутри. Теперь дело за исполнительной властью, силовиками и судами - посмотрим, как они будут ликвидировать на практике бизнес Медведчука и его семейства.

    «Украинский выбор» Путина и Медведчука уже никогда не станет выбором Украины. Прощай, путинская Россия и все твои мертворожденные политические проекты!

    Теперь следующий шаг – это запрет деятельности пророссийских партий и общественных организаций, которые поддерживают российскую пропаганду.

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    Теги: Віктор Медведчук СБУ РНБО санкції
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