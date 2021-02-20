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    Московський суд відмовився скасувати вирок Навальному, попри вимогу ЄСПЛ

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    <p>17 лютого Європейський суд з прав людини&nbsp;закликав&nbsp;Росію негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального</p> - Московський суд відмовився скасувати вирок Навальному, попри вимогу ЄСПЛ

    17 лютого Європейський суд з прав людини закликав Росію негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального

    Суд зарахував час, який Навальний провів під домашнім арештом та в СІЗО

    Міський суд Москви визнав законним рішення Симонівського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний все ж відбуватиме покарання у колонії загального режиму по справі «Ів Роше».

    Про це повідомило російське агентство ТАСС.

    Водночас суд зарахував час, який Навальний провів під домашнім арештом та в СІЗО. Російський опозиціонер проведе в колонії загального режиму два роки та п’ять місяців.

    «Заслухавши думки сторін, суд ухвалив рішення першої інстанції змінити. Зарахувати в строк покарання час, проведений засудженим Навальним з 28 лютого 2014 року по 30 грудня 2014 року. В іншій частині залишити рішення Симонівського суду без зміни, а скаргу захисту Навального – без задоволення», – заявив головуючий суддя.

    Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння «Новачком». 2 лютого суд замінив політику умовний термін у «справі Ів Роше» на реальний – він повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців.

    Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

    Зазначимо, Євросоюз готує рішення про санкції за порушення прав людини у зв’язку з вироком у Росії опозиціонеру Олексію Навальному.

    Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.

    Теги: Росія суд санкції ЄСПЛ СІЗО політика Олексій Навальний вирок
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