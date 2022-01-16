Боролися за свою землю до кінця: Зеленський закликав пам’ятати подвиг «кіборгів»

16 січня в Україні відзначають день людей, чий дух міцніший, ніж перекриття терміналів ДАПу

Безстрашністю та незламністю вони показали всім, що боротися за свою землю треба до кінця. Так про захисників Донецького аеропорту у своєму Telegram-каналі написав президент Володимир Зеленський. Як відомо, 16 січня в Україні вшановують пам'ять «кіборгів».

«День пам’яті захисників Донецького аеропорту. День «кіборгів», які вистояли, незважаючи ні на що. День людей, чий дух міцніший, ніж перекриття терміналів ДАПу», – зазначив президент.

Зеленський закликав українців пам'ятати героїв.

Як повідомлялося, Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів» встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт.

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, тобто 242 дні. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів вшановують і їхню пам’ять.

За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.

Варто зазначити, що «кіборгами« нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, лише роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Згадуючи про їх героїчний подвиг, зазвичай говорять: «Вони вистояли – не вистояв бетон».