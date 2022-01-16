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    Боролися за свою землю до кінця: Зеленський закликав пам’ятати подвиг «кіборгів»

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    Володимир Зеленський на заходах із вшанування загиблих &laquo;кіборгів&raquo; - Боролися за свою землю до кінця: Зеленський закликав пам’ятати подвиг «кіборгів»
    Володимир Зеленський на заходах із вшанування загиблих «кіборгів»
    фото з відкритих джерел

    16 січня в Україні відзначають день людей, чий дух міцніший, ніж перекриття терміналів ДАПу

    Безстрашністю та незламністю вони показали всім, що боротися за свою землю треба до кінця. Так про захисників Донецького аеропорту у своєму Telegram-каналі написав президент Володимир Зеленський. Як відомо, 16 січня в Україні вшановують пам'ять «кіборгів».

    «День пам’яті захисників Донецького аеропорту. День «кіборгів», які вистояли, незважаючи ні на що. День людей, чий дух міцніший, ніж перекриття терміналів ДАПу», – зазначив президент.

    Зеленський закликав українців пам'ятати героїв.

    Як повідомлялося, Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів» встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт.

    Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, тобто 242 дні. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів вшановують і їхню пам’ять.

    За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.

    Варто зазначити, що «кіборгами« нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, лише роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Згадуючи про їх героїчний подвиг, зазвичай говорять: «Вони вистояли – не вистояв бетон».

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    Теги: свята аеропорт Володимир Зеленський президент
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    Боролися за свою землю до кінця: Зеленський закликав пам’ятати подвиг «кіборгів»