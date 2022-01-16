Відомий ведучий розповів, як Зеленський пояснить свій повторний похід у владу

Остап Дроздов переконаний, що президент уже ухвалив рішення та балатуватиметься вдруге

Володимир Зеленський уже ухвалив рішення та планує вдруге посісти президентське крісло. Нині він активно готується до майбутньої передвиборчої кампанії, формує провладний медіа-холдинг та накопичує ресурси. Про це ведучий і письменник Остап Дроздов у інтерв’ю на телеканалі НТА.

За словами журналіста, Зеленський, котрий пообіцяв виборцям, що буде при владі лише один термін, зможе легко виправдати свій другий похід у президентство.

«Виходить такий, знаєте, з гантелями, з двома псами, одного з яких звати Пєтя, і каже: «Шановні українці, народ просить, не можу я відмовити своєму улюбленому народу». І він має до цього підстави. Перший у рейтингу, відрив достатній. У другому турі фактично перемагає основних конкурентів. Кого не перемагає, того посадять», – заявив Дроздов.

Остап Дроздов. Фото: скріншот із відео

На думку ведучого, виправдання Зеленського звучатимуть так: «Усе нормально, я лідер нації, іду на другий термін. Ну хтось же мусить врятувати вас, бідні-нещасні українці, бо ви в центрі Європи на іншу владу, ніж у шоломі на лижах, не заслуговуєте».

Раніше щодо другого терміну президентства Володимира Зеленського свій прогноз зробила карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські. Знахарка зауважила, що він сам ще не вирішив, тож на це запитання важко відповісти.

Нагадаємо, раніше карпатська мольфарка у програмі Дмитра Комарова «Світ навиворіт» зробила гучну заяву про те, що президент Володимир Зеленський не добуде своєї каденції, а його політсила програє наступні вибори.

Також Зеленський зізнався, що родина проти другого терміну, але це його не зупинить.

Недавно Гео Лерос повідомив, що Зеленський на святкуванні свого дня народження заявив, що піде на другий термін.

Зазначимо, понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

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