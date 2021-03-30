Колишня військова з Маріуполя отримала вісім років за співпрацю з «ДНР»

Обвинувачена «зливала» бойовикам персональні дані нацгвардійців та інформацію про військову техніку української армії

Колишнього молодшого сержанта і експрацівницю відділення обліку особового складу військової частини 3057 Нацгвардії (Маріуполь) визнано винною у причетності до створення терористичної організації та призначено покарання у вигляді восьми років в’язниці.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Іллічівського районного суду Маріуполя Донецької області від 24 березня.

У лютому 2015 року колишня військова погодилася співпрацювати з бойовиком «ДНР». Для цього вона зареєструвала у соцмережі «Вконтакті» вигаданий акаунт, через який надсилала сепаратистам інформацію з обмеженим доступом стосовно діяльності військової частини 3057, її озброєння, особового складу та персональних даних військовослужбовців. Зокрема, протягом 2015 року обвинувачена передала персональні дані нацгвардійців, схему організації 18 полку оперативного призначення Національної гвардії України, п’ять нагородних листів на військовослужбовців, інформацію щодо видів та кількості озброєння військової частини 3057.

Перераховану інформацію обвинувачена також надіслала громадянину Росії, який тоді перебував посаді «командира роти артилерійської розвідки» у складі «дев’ятого окремого особливого полку морської піхоти; в/ч 08819» терористичної організації «ДНР».

На початку грудня 2015 року обвинувачену було звільнено з лав армії через службову невідповідність у запас без права носіння військової форми. Приблизно у лютому 2019 року колишня військовою припинила співпрацю з бойовиком «ДНР» через погіршення особистих стосунків.

У суді жінка не визнала вини. Наголосила, що доступу до секретної інформації, особистих документів військовослужбовців та нагородних листів, не мала, оскільки такі документи лежали у відділі кадрів.

Також заперечувала причетність до сторінки в соціальній мережі «Вконтакті», казала, що будь-яких фото документів не робила.

Разом з тим, суд вважав, що злочинна діяльність колишньої військової, підтверджується доказами, дослідженими під час судового розгляду. Зокрема, суд проаналізував переписку української військової та бойовика у соцмережі «Вконтакті» і дійшов таких висновків: спілкування між ними відбувалося щодня; обвинувачена за власною ініціативою надавала інформацію про особисті дані військовослужбовців, де вона проходила службу, та їх участь в складі сил АТО, а також військову техніку. При цьому із суті розмов під час передачі даних зрозуміло, що обвинувачена усвідомлювала приналежність бойовика до безпосередньої участі в терористичній діяльності організації «ДНР» та незаконних збройних формуваннях, які в той час проводили активні бойові дії в селі Широкино, що неподалік Маріуполя.

«Всі докази, досліджені безпосередньо судом, у своїй сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що обвинувачена усвідомлювала, що так звана «ДНР» діє на території України незаконно, саме як терористична організація, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків», – сказано у вироку.

Крім реального терміну ув’язнення, суд стягнув з обвинуваченої на користь держави судові витрати на проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи в розмірі 10,4 тис. грн.