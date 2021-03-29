Майданівець йде під арешт, а сепаратист з паспортом Росії обирається до Ради
Іноді здається, що наша держава приречена
Майданівець Роман Ратушний, який протистоїть забудовникам, пов'язаними з ОП, іде під арешт. Просто поліція і прокуратура вирішили провчити його, без жодних доказів.
Сепар Андрій Аксьонов із паспортом РФ, який проводив «референдум» про «ДНР», обирається у Верховну Раду. Тут поліція і прокуратура розводять руками.
Як символічно все збіглося.
Іноді мені здається, що наша держава приречена. Незважаючи на старання всіх ратушних і всіх військових, які воюють з окупантами в тилу і на фронті.