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    Думки вголос

    Майданівець йде під арешт, а сепаратист з паспортом Росії обирається до Ради

    Активіст Роман Ратушний у Печерському суді Києва, 29 березня 2021 року - Майданівець йде під арешт, а сепаратист з паспортом Росії обирається до Ради
    Активіст Роман Ратушний у Печерському суді Києва, 29 березня 2021 року
    Фото: Стас Юрченко, Ґрати

    Іноді здається, що наша держава приречена

    Майданівець Роман Ратушний, який протистоїть забудовникам, пов'язаними з ОП, іде під арешт. Просто поліція і прокуратура вирішили провчити його, без жодних доказів.

    Сепар Андрій Аксьонов із паспортом РФ, який проводив «референдум» про «ДНР», обирається у Верховну Раду. Тут поліція і прокуратура розводять руками.

    Як символічно все збіглося.

    Іноді мені здається, що наша держава приречена. Незважаючи на старання всіх ратушних і всіх військових, які воюють з окупантами в тилу і на фронті.

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    Теги: прокуратура ДНР референдум арешт активісти сепаратист Андрій Аксьонов
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