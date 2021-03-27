Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції ООС

Ворожі обстріли зафіксували в передмісті населених пунктів Славне, Авдіївка та Водяне

Бойових втрат серед наших захисників немає

Збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню у суботу, 27 березня. Проте обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими військовими. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, ворожі обстріли зафіксували в передмісті населених пунктів Славне, Авдіївка та Водяне, що на Приазов'ї. Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів і станкових протитанкових гранатометів.

Також поблизу селища Зайцеве окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

«Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль, а також мешканець міста Дубровиця Рівненської області Максим Абрамович, 1994 року народження.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним чотирьох військових, які загинули на сході країни.

Також стало відомо, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.