Зеленський висловив співчуття рідним чотирьох військових, які загинули на Донбасі

Зеленський звернувся до лідерів «норманді» через загострення на сході України

Зеленський закликав лідерів нормандського формату і партнерів «зробити все можливе для збереження режиму повного і всеосяжного припинення вогню»

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним чотирьох українських військових, які загинули на Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупантів 26 березня.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні на Донбасі загинуло четверо українських військовослужбовців. Я висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих. За моїм дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи», – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що представникам України у Тристоронній контактній групі доручено ініціювати невідкладне проведення позачергового засідання безпекової підгрупи, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів Нормандського формату.

«Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами «Нормандської четвірки». На жаль, від початку 2021 року ми спостерігаємо зростання ескалації. Те, що так важко й по крихтах відбудовувалося майже рік, може бути зруйноване за секунду. Загострення ситуації особливо помітне на тлі перших місяців режиму припинення вогню. Тоді, чи не вперше за роки війни, кількість обстрілів, поранених та вбитих зменшилась у десятки разів. І це не просто статистика. Це долі людей. І не можна допустити, щоб процес мирного врегулювання було відкинуто на 100 кроків назад», – заявив президент.

Зеленський підкреслив, що подальший рух у виконанні всіх інших домовленостей та вирішення ситуації на сході України неможливі під звуки пострілів та вибухів.

«Щоб чути один одного в усіх сенсах слова – на Донбасі має запанувати всеосяжна та стабільна тиша. Для війни потрібна мужність. Для миру потрібна мудрість. В України є і те, й інше. Але перевагу Україна та весь цивілізований світ віддають другому варіанту», – резюмував президент.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль.

Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.