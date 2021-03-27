Названо імʼя ще одного військового, що загинув учора на Донбасі

Загинув 47-річний житель Калуша Сергій Барнич

Стало відомо імʼя ще одного військового Збройних сил України, що загинув у п’ятницю, 26 березня, в результаті обстрілу українських позицій у районі селища Шуми Донецької області. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник Спілки ветеранів АТО Калущини Олександр Соколовський.

Сергій Михайлович Барнич – мешканець міста Калуш Івано-Франківської області. 11 січня йому виповнилося 47 років.

У грудні 2020 року з нагоди четвертої річниці створення 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади військовий був нагороджений грамотою Калуського міського голови та медаллю «За гідність та патріотизм».

Нагадаємо, учора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль, а також мешканець міста Дубровиця Рівненської області Максим Абрамович, 1994 року народження.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним чотирьох військових, які загинули на сході країни.

Також стало відомо, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.