Арестович розповів, скільки українських військових загинуло на Донбасі за час останнього перемир'я

Число обстрілів зменшилося, за різними підрахунками, від 10 до 15 разів

45 українських військовослужбовців було вбито на сході України з часу проголошення останнього режиму припинення вогню, тобто з 27 липня 2020 року.

Таку цифру назвав радник української делегації у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера». Про це ідеться в повідомленні УНІАН.

«Із 27 липня минулого року – 45 вбитих, 317 поранених українських військовослужбовців. Це 2020-й рік. А з початку цього року –21 вбитий. Це вже враховано з тими, хто загинув 26 березня, і 75 поранених», – зазначив Арестович.

За його словами, якщо порівнювати з будь-яким періодом попередніх років, кількість загиблих українських бійців знизилася «майже у п'ять разів», а число обстрілів зменшилося, за різними підрахунками, від 10 до 15 разів.

Нагадаємо, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль.

Зеленський висловив співчуття рідним чотирьох військових, які загинули на сході країни.

Також стало відомо, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.