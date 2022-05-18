Брат Кадирова був польовим командиром в Маріуполі – британська розвідка

Намагаючись подолати український опір, Росія широко використала допоміжний персонал

Двоюрідний брат голови Чечні Рамазана Кадирова – Адам Делімханов – імовірно, був польовим командиром в Маріуполі. Про це повідомляє британська розвідка.

«Кадиров, ймовірно, здійснює ретельний особистий нагляд за розгортанням операції у Маріуполі, а його двоюрідний брат Адам Делімханов, ймовірно, виконував обов'язки чеченського польового командира в Маріуполі», – йдеться у дописі розвідки.

Як зазначається у звіті розвідки, спроби РФ захопити місто були невдалі та призвели до суттєвих втрат особового складу серед російських військ.

Намагаючись подолати український опір, Росія широко використала допоміжний персонал. Це включає розгортання чеченських сил, які, ймовірно, складаються з кількох тисяч бойовиків, переважно зосереджених на маріупольському та луганському напрямках.

Ці сили, ймовірно, складаються як із окремих добровольців, так і з підрозділів Національної гвардії, які зазвичай займаються охороною влади Кадирова.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило імена та домашні адреси 2,5 тисячі бойовиків з Чечні, які брали участь у вторгненні до України.