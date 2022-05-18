Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 18 травня

Важкі бої ведуться за Дробишеве поблизу Лиману, над яким ворог намагається встановити контроль

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині.

Дніпропетровщина

Зранку — ракетна атака по Дніпру. Одну ракету збили. Уламки пошкодили будинки, є поранена людина. Друга ракета втрапила в об’єкт транспортної інфраструктури та спричинила значні руйнування. Також ворог обстріляв дві громади на межі із Херсонщиною - Зеленодольську, Апостолівську. Наразі постраждалих немає. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Сумщина

З вечора тривали артилерійські обстріли області з території Росії. Найбільше постраждали Білопільська, Ворожбянська, Новослобідської громади. Втрати і руйнування уточнюються.

Харків

Без нічних обстрілів. Протягом доби обстрілювали Печеніги, Чугуївського району, одна людина поранена. Також є поранений у с.Циркуни.

Луганщина

Масовані артобстріли усієї території.

Знову обстріляли «Азот» — пошкоджено одну із адмінбудівель та прохідну об’єднання. Загалом 15 артилерійських атак по Сєвєродонецьку, зуйнувано 12 багатоповерхівок. По селам Попаснянської громади вчора завдано ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Пошкоджень багато. Із виявлених – будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське. Є загиблі та поранені.

Донеччина

Бої по всій лінії фронту.

Важкі бої ведуться за Дробишеве поблизу Лиману, над яким ворог намагається встановити контроль. Бої на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках.

Постійні обстріли не лише військових позицій, а й населених пунктів. За добу — 7 загиблих та 6 поранених.

Вчора русня нанесла ракетний удар по важливим промисловим об'єктам, зокрема Кнауф Україна. У Бахмуті — пряме влучання ракети у житловий будинок. Є загиблі та поранені.

Миколаївщина

Вчора вдень та близько 23.30 були обстріли Широківської громади. Потерпілих немає. Пошкоджені житлові будинки.

Сьогодні з ранку о 7.30 внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади пошкоджена школа, жертв немає.

Також сьогодні зранку ракетного удару зазнали житлові квартали Миколаєва. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Херсонщина

Ситуація стабільно критична, окупанти продовжують обстріл позицій ЗСУ та знищення інфраструктури в окупованих селах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської та Станіславської тергромад. У більшості населених пунктів цих громад розтрощено та пошкоджено половину будинків місцевих жителів, школи, садочки, амбулаторії та інші об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, триває 84-та доба повномасштабної російської агресії Росії проти України. Ворог здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, вживає заходів для посилення наступального угруповання.