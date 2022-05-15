Розвідка оприлюднила імена та адреси 2,5 тис. кадировців, які звірствували в Україні

ГУР МО опублікувало особисті дані 2,5 тисячі кадировців, які займалися обшуками помешкань в Україні, знущаннями із заручників та мирних мешканців, грабунками та розбоєм

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило імена та домашні адреси 2,5 тисячі бойовиків з Чечні, які брали участь у вторгненні до України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

До списку потрапили бойовики, які в березні-травні 2022 року брали участь у російській агресії.

У ГУР зазначили, що кадировці почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення. Основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців. Вони перебували у другому ешелоні наступу та займалися обшуками помешкань, знущаннями із заручників та мирних мешканців, грабунками та розбоєм.

Після того, як росіяни почали зазнавати масштабних втрат, кадировцям наказали зупиняти підрозділи окупантів, що відступали, та показово розстрілювати тих, хто відмовлявся воювати.

«Відкинуті від Києва та Чернігова кадировські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрями, де продовжили грабувати та знімати ролики про свої «подвиги» для TikTok. Показово, що навіть поза зоною активних бойових дій, з 2,5 тисячі найманців близько ста загинули, близько трьохсот отримали поранення та понад шістдесят втекли з України, покинувши зброю та амуніцію», – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кадирівці так захопилися мародерством, що крадуть навіть у російських військових.