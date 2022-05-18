На Харківщині поліцейські-зрадники поповнили арсенал зброї окупантів

Перед окупацією військами РФ міста Куп’янськ (це сталося 27 лютого 2022 року) українські поліціянти отримали табельну вогнепальну зброю

Перед окупацією військами РФ міста Куп’янськ (це сталося 27 лютого 2022 року) українські поліціянти отримали табельну вогнепальну зброю

Українські правоохоронці відмовилися від евакуації та здали табельну зброю до фейкового органу «МВД «ЛНР»

Заступник начальника відділу кримінальної поліції Куп’янського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції у Харківській області Віталій Борисенко та оперуповноважений цього ж райвідділу поліції Віталій Сурін підозрюються у колабораційній діяльності (ч.4 ст. 111-1 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на тексти підозр від 17 травня.

Перед окупацією військами РФ міста Куп’янськ (це сталося 27 лютого 2022 року) Борисенко і Сурін у відділку поліції отримали табельну вогнепальну зброю: пістолет Макарова з боєприпасами та автомат Калашнікова із магазинами патронів.

На початку березня начальник Куп’янського райвідділу поліції дав вказівку підозрюваним заховати зброю, щоб вона не потрапила до окупантів. Також керівник наказав евакуюватися із захопленого міста ворожими військами.

Проте ані Борисенко, ані Сурін не виконали наказу. Окрім того, що обоє залишилися у Куп’янську, вони ще й добровільно передали незаконному збройному органу «МВД «ЛНР» свою табельну зброю. Тим самим, за даними слідства, вчинили колабораційну діяльність.

За даними Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, на 11 травня Куп'янська міська територіальна громада Харківської області входить до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

Як відомо, стаття 111-1 Кримінального кодексу України набрала чинності 15 березня 2022 року. Йдеться про притягнення до відповідальності осіб, які у будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором. За вчинення подібного злочину передбачено покарання – від 10 до 15 років позбавлення волі.