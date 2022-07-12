Британська розвідка оцінила ситуацію на Донеччині

У Донецькій області російська армія продовжує наступати: зведення з фронту

Російські війська продовжують поступово збільшувати захоплену територію в Донецькій області. При цьому Росія стверджує, що взяла під свій контроль село Григорівка. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується у зведенні, російські сили також продовжують наступ уздовж основного маршруту постачання траси Е-40 в напрямку міст Слов'янськ і Краматорськ.

«Російські сили продовжують чинити військовий тиск на українські сили, перегруповуючись і переформовуючись для подальших наступальних дій в найближчому майбутньому», – йдеться у зведенні.

Водночас брак кадрів у збройних вилах Росії може змушувати міноборони Росії вдаватися до нетрадиційного комплектування. Воно включає в себе вербування персоналу з російських в'язниць для приватної військової компанії Вагнера.

«Якщо це правда, цей крок, ймовірно, вказує на труднощі із заміщенням значної кількості російських втрат», – вважають в Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські артилерійські обстріли тривають у північному секторі Донбасу. Українські сили чинять локальний тиск на російський оборонний рубіж на північному сході Херсонської області.

Також британська розвідка назвала найбільшу проблему окупантів. Відтак, однією з найбільш руйнівних проблем міноборони Російської Федерації є відсутність запланованих перерв у інтенсивних бойових діях.

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