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    Події в Україні

    Британська розвідка оцінила ситуацію на Донеччині

    Росія має труднощі з кадрами - Британська розвідка оцінила ситуацію на Донеччині
    Росія має труднощі з кадрами
    фото: Генштаб

    У Донецькій області російська армія продовжує наступати: зведення з фронту

    Російські війська продовжують поступово збільшувати захоплену територію в Донецькій області. При цьому Росія стверджує, що взяла під свій контроль село Григорівка. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

    Як наголошується у зведенні, російські сили також продовжують наступ уздовж основного маршруту постачання траси Е-40 в напрямку міст Слов'янськ і Краматорськ.

    «Російські сили продовжують чинити військовий тиск на українські сили, перегруповуючись і переформовуючись для подальших наступальних дій в найближчому майбутньому», – йдеться у зведенні.

    Водночас брак кадрів у збройних вилах Росії може змушувати міноборони Росії вдаватися до нетрадиційного комплектування. Воно включає в себе вербування персоналу з російських в'язниць для приватної військової компанії Вагнера.

    «Якщо це правда, цей крок, ймовірно, вказує на труднощі із заміщенням значної кількості російських втрат», – вважають в Міноборони Британії.

    Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські артилерійські обстріли тривають у північному секторі Донбасу. Українські сили чинять локальний тиск на російський оборонний рубіж на північному сході Херсонської області.

    Також британська розвідка назвала найбільшу проблему окупантів. Відтак, однією з найбільш руйнівних проблем міноборони Російської Федерації є відсутність запланованих перерв у інтенсивних бойових діях.

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    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони армія війна Донеччина Україна Twitter село міст окупація #stoprussia
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    Британська розвідка оцінила ситуацію на Донеччині