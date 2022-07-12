Пів тисячі бурятів відмовилися їхати на війну в Україну

Глава фонду «Вільна Бурятія» Олександра Гармажапова в ефірі телеканалу Freedom повідомила, що приблизно 500 бурятських контрактників відмовилися воювати в Україні, розірвали контракт та змогли повернутися додому.

За її словами, фонду щодня надходить від військових дедалі більше прохань про допомогу.

Відмовляються воювати не лише через страх, а й через нерозуміння того, чому вони мають «денацифікувати» Україну.

Гармажапова зазначає, що згідно із законом, контрактники мають повне право розірвати контракт і не воювати в Україні, проте їм погрожують кримінальними справами, замикають, відбирають телефони, не приймають рапорти.

«Командири вдають, що не бачать рапорти, ставлять печатки «схильний до брехні та зради, – каже Гармажапова. – До нас звернулося приблизно 300-350 контрактників, і з кожним днем все більше. Щодня 1-2 особи мінімум звертаються. Дуже часто ті, хто звернувся, представляють не себе одних. Тобто їх десь замикають, і один з них має телефон. І він нам починає писати, дзвонити і питати, що робити, що з ним ще 10-15 чоловік, що вони хочуть розірвати контракт, але їм не дають це зробити. Ми консультуємо. Сумарно через нас пройшло близько 500 людей. Це все люди, які кажуть, що вони не хочуть воювати, що вони не розуміють, що там роблять».

За словами голови фонду, тувинські військовослужбовці ще три тижні тому написали рапорти про розірвання служби, але їх не прийняли, і до 20 осіб зараз замкнено у комендатурі одного з окупованих районів на сході України, їх не випускають.

«Вони бояться, що їх відправлять на передову без екіпірування, щоб вони там тихо загинули», – розповіла вона.

Гармажапова нагадала, що тиждень тому було опубліковано звернення дружин військовослужбовців із Бурятії, які просили замінити їх на інших чоловіків і повернути їх на батьківщину. Насправді їхні чоловіки вже поверталися додому, але на момент публікації звернення їх розвернули, деяким довелося вистрибувати з автобуса на ходу.

«На момент запису відео їхні чоловіки вже написали рапорти про розірвання контракту. Але вийшло так, що після появи їхнього відеозвернення в мережі автобус із цими чоловіками, які вже їхали додому, розвернули, і їх знову відправили на територію, окуповану в Україні, і залишили там ще на 10 днів. І ось учора й сьогодні почали прилітати літаки, і там вже є ті, хто відмовився. Контракт розірвати можна. Покарання за це немає. Це реально. Та їх тримали під замком, але їм вдалося повернутися. Або так, або вантажем 200», – розповіла вона.

Відмовлятися воювати бурятських військових мотивує не лише страх, а й нерозуміння того, чому вони мають «денацифікувати» Україну, пояснює Гармажапова.

«Зі мною зв'язувався один військовий, якому вдалося розірвати контракт, він сказав: «Я не хочу бути окупантом. І я не розумію, чому ми «денацифікуємо» Україну, якщо я дев'ять років жив у Москві і стикався там із расизмом та ксенофобією». Я часто на початку чула фрази про те, що «там же НАТО, потрібна демілітаризація». І тоді я нагадую – «вам у Москві кажуть, що ви «чурки» та «вузькоокі» і маєте їхати до себе додому. Ви впевнені, що «денацифікації» потребує Україна? Ви кажете, що хочете захищати російську мову в Україні? Згадайте, що відбувається з мовами корінних народів у Росії? І що саме Путін був ініціатором того, щоб ваша мова була переведена в розряд факультативу і стала необов'язковою до вивчення». І тоді у людей щось клацає».

Нагадаємо, раніше бурятки прозріли: вимагають повернути своїх чоловіків із війни.

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