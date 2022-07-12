  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Борщевський
  4. Російська окупація: від Леніна до Путіна
рус
    Думки вголос

    Російська окупація: від Леніна до Путіна

    • Сергій Борщевський

      Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    12 липня 1918, завершив роботу перший з'їзд Комуністичної партії більшовиків України - Російська окупація: від Леніна до Путіна
    12 липня 1918, завершив роботу перший з'їзд Комуністичної партії більшовиків України
    фото з відкритих джерел

    Сьогоднішня війна Росії проти України імперіалістична, з боку України – національно-визвольна

    На дипломатичній службі я, відколи після проголошення державної Незалежності Україна почала розбудовувати двосторонні відносини з різними країнами світу. Коли після стажування оформлював документи й заповнював анкету, дуже засмутив тодішнього заступника міністра з кадрів, який дістався МЗС нової України у спадок від МЗС старої УРСР. Засмутив, бо анкета була теж, як і він, старого радянського штибу, з усіма відповідними пунктами, і на запитання, чи перебував на окупованій території, я відповів ствердно, вказавши період від дня свого народження до дня проголошення Незалежності.

    Пишу про це, бо згадав, що 104 роки тому, 12 липня 1918, завершив роботу перший з'їзд Комуністичної партії більшовиків України.

    Для тих, хто не знає або забув, нагадаю: з'їзд, на якому було утворено КП(б)України, відбувся у... Большому театрі в Москві. На московському з'їзді тезу про КП(б)У як незалежної партії, проголошену незадовго перед тим, у квітні, на конференції більшовицьких організацій у Таганрозі, замінили на автономію у складі РКП(б). Одне слово, утворили таку собі КП(б) України московського патріархату.

    З'їзд, на якому стоїть тавро «made in Russia», ухвалив низку рішень, і з-поміж них резолюцію про відносини України з Росією, в якій, зокрема, стверджувалося, що Україна економічно нерозривно зв'язана з Росією, а відокремлення України від Росії має характер тимчасової окупації.

    В Україні тоді при владі був гетьман Павло Скоропадський, більшовиками ще не тхнуло, але вони вже готувалися до окупації України. Цікаво, що навіть через чотири роки, у 1922, тобто вже після встановлення в Україні радянської влади, українців у КП(б)У було 23,3 відсотки від загальної кількості партійців, а українську мову як свою розмовну зазначили тоді ж 11,3 відсотки (російську – 79,4%).

    І ще одна красномовна деталь: тимчасовий робітничо-селянський уряд України – також у плані підготовки майбутньої окупації – було створено 28 листопада 1918 року в Курську.

    Путін не вигадав нічого нового. Сьогоднішня війна Росії проти України імперіалістична, з боку України – національно-визвольна. А тому це війна на виживання.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія війна путін партії Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Антон Геращенко
    Антон Геращенко

    Заступник очільника МВС 

    Наталія Іщенко
    Наталія Іщенко

    Заступник директора Інституту світової політики

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    Зоя Казанжи
    Зоя Казанжи

    Громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російська окупація: від Леніна до Путіна