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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували вже майже 37 500 окупантів, – Генштаб

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    Бійці Збройних сил знищили вже&nbsp;1649 танків - ЗСУ ліквідували вже майже 37 500 окупантів, – Генштаб
    Бійці Збройних сил знищили вже 1649 танків
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку

    Українські військові станом на 12 липня ліквідували вже близько 37 470 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 липня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 37470 (+70) осіб ліквідовано;
    • танків – 1649 (+4) од;
    • бойових броньованих машин – 3829 (+1) од;
    • артилерійських систем – 838 (+0) од;
    • РСЗВ – 247 (+0) од;
    • засоби ППО – 109 (+0) од;
    • літаків – 217 (+0) од;
    • гелікоптерів – 188 (+0) од;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);
    • крилаті ракети – 155 (+0);
    • кораблі /катери – 15 (+0) од;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2699 (+3) од;
    • спеціальна техніка – 66 (+0).

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    Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються.

    Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували вже майже 37 500 окупантів, – Генштаб