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  4. Himars нищить окупантів: росіяни зазнали великих втрат на Донеччині
рус
    Події в Україні

    Himars нищить окупантів: росіяни зазнали великих втрат на Донеччині

    Himars нищить окупантів: росіяни зазнали великих втрат на Донеччині
    фото ілюстративне

    Знищено майже всіх заступників командира

    Майже всі заступники командира 106 повітряно-десантної дивізії РФ загинули в районі Шахтарська Донецької області внаслідок роботи Himars. Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.

    «За результатами вогневого ураження Himars в районі населеного пункту Шахтарськ загинули усі заступники командира 106 повітряно-десантної дивізії РФ окрім одного (позивний «Барсук», він у важкому стані)», – йдеться в повідомленні.

    Також Братчук зазначив, що сьогодні загинув начальник служби ракетно-артилерійського озброєння 58 а (в/ч 47084, Владикавказ) південного військового округу збройних сил РФ Валентин Данилов.

    «ЗСУ – перша Армія Миру змушує окупантів до жестів доброї волі – вийти з чату», – зазначив радник голови.

    Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Himars нищить окупантів: росіяни зазнали великих втрат на Донеччині