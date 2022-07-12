Himars нищить окупантів: росіяни зазнали великих втрат на Донеччині

Знищено майже всіх заступників командира

Майже всі заступники командира 106 повітряно-десантної дивізії РФ загинули в районі Шахтарська Донецької області внаслідок роботи Himars. Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.

«За результатами вогневого ураження Himars в районі населеного пункту Шахтарськ загинули усі заступники командира 106 повітряно-десантної дивізії РФ окрім одного (позивний «Барсук», він у важкому стані)», – йдеться в повідомленні.

Також Братчук зазначив, що сьогодні загинув начальник служби ракетно-артилерійського озброєння 58 а (в/ч 47084, Владикавказ) південного військового округу збройних сил РФ Валентин Данилов.

«ЗСУ – перша Армія Миру змушує окупантів до жестів доброї волі – вийти з чату», – зазначив радник голови.

Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.