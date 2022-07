Британська розвідка назвала найбільшу проблему окупантів

Однією з найбільш руйнівних проблем міноборони Російської Федерації є відсутність запланованих перерв у інтенсивних бойових діях. Про це повідомляє британське Міністерство оборони.

Розвідка, посилаючись на російськомовне інформаційне агентство, що базується в далекосхідному районі озера Байкал, згадує відео, на якому дружини солдатів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу звертаються до місцевого політика з проханням повернути їх чоловіків додому зі служби в Україні. Одна з жінок каже, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади «психічно та фізично виснажений», бо вони несуть бойове чергування з 24 лютого.

Крім того, за інформацією Британії, 10 липня у північному секторі Донбасу продовжувалися російські артобстріли, проте, ймовірно, без великих територіальних досягнень. Українські сили ж продовжують чинити локальний тиск на російські оборонні рубежі на північному сході Херсонщини.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SnhtVoG5js



#StandWithUkraine pic.twitter.com/V620iZfEP7