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    Події в Україні

    Британська розвідка назвала найбільшу проблему окупантів

    Британська розвідка назвала найбільшу проблему окупантів
    фото ілюстративне

    Керівництво РФ не дає перерв між бойовими діями

    Однією з найбільш руйнівних проблем міноборони Російської Федерації є відсутність запланованих перерв у інтенсивних бойових діях. Про це повідомляє британське Міністерство оборони.

    Розвідка, посилаючись на російськомовне інформаційне агентство, що базується в далекосхідному районі озера Байкал, згадує відео, на якому дружини солдатів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу звертаються до місцевого політика з проханням повернути їх чоловіків додому зі служби в Україні. Одна з жінок каже, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади «психічно та фізично виснажений», бо вони несуть бойове чергування з 24 лютого.

    Крім того, за інформацією Британії, 10 липня у північному секторі Донбасу продовжувалися російські артобстріли, проте, ймовірно, без великих територіальних досягнень. Українські сили ж продовжують чинити локальний тиск на російські оборонні рубежі на північному сході Херсонщини.

    Раніше британська розвідка повідомила, що окупанти, ймовірно, планують отримати контроль над ще однією трасою.

    Нагадаємо, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Британська розвідка назвала найбільшу проблему окупантів