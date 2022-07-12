Рашисти атакують Луганщину авіацією (фото)

Окупанти вчора нанесли чотири авіаудари по селах

На Луганщині авіацією ворог намагається витиснути українських захисників, а тим часом в Лисичанську «зникає» комунальна техніка. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

«Наші бійці тримають оборону і протидіють спробам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій. Однак під час «оперативної паузи» окупанти не припинили артилерійські та ракетні удари, намагаються захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, аби блокувати великі міста», – йдеться в повідомленні.

Щонайменше від чотирьох авіаударів потерпали села і селища 11 липня. Вчора та сьогодні вночі було вісім артилерійських обстрілів та щонайменше три – мінометні. Окупанти завдають значних руйнувань житлу та інфраструктурі.

«Привезли «асвабажденним» місцевим жителям гарячого українського борщу? А тим часом в Лисичанську «зникає» комунальна техніка. Її не спрямовують на розбирання завалів чи ремонт комунікацій. Напевно, просто вивозять придбану нами за останні роки техніку в невідомому напрямку, залишаючи місцеве ЖКГ ні з чим. У переважній більшості такі випадки трапляються після того, як комунальне або приватне підприємство «офіційно обстежить» комендатура», – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.