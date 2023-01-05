Британська розвідка повідомила, як вибухи на аеродромі Енгельс ускладнили роботу авіації РФ

Росія перекинула на Далекий схід важкі бомбардувальники Ту-95МС та середні бомбардувальники Ту-22М3

Через обстріли аеродрому в Енгельсі, Росія змушена була перекинути свою авіацію на Далекий схід. Це дуже ускладнить ракетні атаки по Україні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, 27 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов повідомив, що Росія перекинула на Далекий схід важкі бомбардувальники Ту-95МС BEAR та середні бомбардувальники Ту-22М3 Backfire дальньої авіації (LRA).

За даними британської розвідки, 5 та 26 грудня було завдано ударів по авіабазі LRA в Енгельсі, кілька літаків пошкоджено. Росія, швидше за все, відреагувала на інциденти, провівши загальне розосередження літаків LRA, особливо на аеродромах, що розташовані далі від України.

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LRA, як і раніше, зможе запускати крилаті ракети повітряного базування по території України, оскільки дальність дії цієї зброї становить 5000 км на додаток до дальності польоту бомбардувальників.

«Однак польоти з місць розосередження додадуть додаткове навантаження на технічне обслуговування і ще більше виснажать обмежену кількість льотних годинників, доступних на цих літаках, що старіють», – зазначає у зведенні.

Як повідомлялося, після вибухів російські загарбники змінили місце дислокації стратегічної авіації, яка перебувала на аеродромі Енгельс. Раніше повідомлялося, що у результаті удару по авіабазі в російському Енгельсі пошкоджено п'ять Ту-95МС. Крім того, 17 окупантів загинуло, 26 поранено, троє з них у важкому стані. Також знищено диспетчерську вежу.