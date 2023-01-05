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Британська розвідка повідомила, як вибухи на аеродромі Енгельс ускладнили роботу авіації РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, як вибухи на аеродромі Енгельс ускладнили роботу авіації РФ
Бомбардувальники РФ через додаткове навантаження ще більше зносяться
фото з відкритих джерел

Росія перекинула на Далекий схід важкі бомбардувальники Ту-95МС та середні бомбардувальники Ту-22М3

Через обстріли аеродрому в Енгельсі, Росія змушена була перекинути свою авіацію на Далекий схід. Це дуже ускладнить ракетні атаки по Україні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 27 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов повідомив, що Росія перекинула на Далекий схід важкі бомбардувальники Ту-95МС BEAR та середні бомбардувальники Ту-22М3 Backfire дальньої авіації (LRA).

За даними британської розвідки, 5 та 26 грудня було завдано ударів по авіабазі LRA в Енгельсі, кілька літаків пошкоджено. Росія, швидше за все, відреагувала на інциденти, провівши загальне розосередження літаків LRA, особливо на аеродромах, що розташовані далі від України.

LRA, як і раніше, зможе запускати крилаті ракети повітряного базування по території України, оскільки дальність дії цієї зброї становить 5000 км на додаток до дальності польоту бомбардувальників.

«Однак польоти з місць розосередження додадуть додаткове навантаження на технічне обслуговування і ще більше виснажать обмежену кількість льотних годинників, доступних на цих літаках, що старіють», – зазначає у зведенні.

Як повідомлялося, після вибухів російські загарбники змінили місце дислокації стратегічної авіації, яка перебувала на аеродромі Енгельс. Раніше повідомлялося, що у результаті удару по авіабазі в російському Енгельсі пошкоджено п'ять Ту-95МС. Крім того, 17 окупантів загинуло, 26 поранено, троє з них у важкому стані. Також знищено диспетчерську вежу.

Теги: розвідка росія літак Олексій Данилов британська розвідка аеродром

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