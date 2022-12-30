Вибухи в Енгельсі загострюють критику Кремля – ISW

Аналітики переконані, що повторні вибухи на військовому об'єкті посилять критику Кремля з боку провоєнної спільноти

Вибухи на військових об'єктах у тилових районах РФ демонструють неефективність російської ППО та загострюють критику того, що Кремль не може захистити власну територію. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначили, що вибухи на авіабазі в Енгельсі 29 грудня стали вже другим інцидентом протягом трьох останніх днів.

«Міністерство оборони Великої Британії заявило, що стає «все більш очевидним», як Росія не здатна протистояти повітряним загрозам глибоко всередині [своєї території]», – вказують в ISW.

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Фахівці припускають, що повторні вибухи на військовому об'єкті посилять критику Кремля з боку провоєнної спільноти.

У звіті також йдеться, що деякі мілблогери вже почали ставити під сумнів правдивість доповідей Міноборони РФ. Ба більше, вони вдаються до висміювань дій влади.

«Жартують, що непомічений пілот, який приземлився на Червоній площі (посилаючись на політ Матіаса Руста з Гельсінкі до Москви в 1987 році), безсумнівно, викликатиме відповідь довшу, ніж одне речення російського уряду», – додали в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки ISW:

Російські війська завдали чергової серії ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підтвердив небажання Росії вести справжні переговори з Україною.

Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов заявив, що бойові дії в Україні зайшли в глухий кут.

Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб надати державі все більш широкі повноваження за неоднозначних умов з метою усунення інакомислення.

Українські війська продовжували контрнаступ у районі Кремінної.

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Авдіївки, а також навколо Бахмута, де, ймовірно, прискорюється потенційна кульмінація російського наступу.

Російські війська продовжували вести оборону в Херсонській області.

Російські окупанти продовжують посилювати репресії у безуспішних спробах придушити партизанський рух на захоплених територіях.

Нагадаємо, вибухи на російському аеродромі «Енгельс», що сталися у понеділок, 26 грудня, завдали шкоди російським літакам і не тільки.

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Нагадаємо, після вибухів російські загарбники змінили місце дислокації стратегічної авіації, яка перебувала на аеродромі Енгельс. Як повідомлялося, у результаті повторного удару по авіабазі в російському Енгельсі пошкоджено п'ять Ту-95МС. Крім того, 17 окупантів загинуло, 26 поранено, троє з них у важкому стані. Також знищено диспетчерську вежу.

До відома, сьогодні, 29 грудня, над аеродромом «Енгельс» знову працювало ППО.