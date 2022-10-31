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Британська розвідка повідомила про проблеми РФ з постачанням набоїв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила про проблеми РФ з постачанням набоїв
фото ілюстративне

Росія відправляє мобілізованих на війну зі зброєю, представленою в 1959 році

Росія з середини жовтня перекинула на передову в Україну кілька тисяч новомобілізованих резервістів. Більшість із них погано споряджені. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Гвинтівки, які були видані мобілізованим резервістам, зазвичай є автоматами АКМ (автомат Калашникова модернізований, – ред.), зброєю, яка вперше була представлена в 1959 році. Багато з них, ймовірно, майже непридатні для використання через погане зберігання», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як регулярні бойові частини Росії в основному озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М або АК-12.

«Інтеграція резервістів із військовослужбовцями-контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означатиме, що російським логістам доведеться доставляти на передову не один, а два види стрілецької зброї. Ймовірно, це ще більше ускладнить і без того напружені логістичні системи Росії», – додали в міноборони.

Британська розвідка повідомила про проблеми РФ з постачанням набоїв фото 1

Раніше міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

Нагадаємо, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Теги: Україна окупанти росія війна Велика Британія

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