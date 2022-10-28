Британська розвідка пояснила, чому окупанти зараз здатні лише до оборони

Погано навчені сили РФ в Україні нині здатні лише до оборонних операцій

Навіть якщо Росії вдасться зміцнити довгострокові оборонні рубежі, її оперативна схема залишиться вразливою

Росія, ймовірно, посилила деякі зі своїх підрозділів на захід від Дніпра мобілізованими через вкрай низький рівень комплектування. Протягом останніх шести тижнів спостерігається явний перехід російських сухопутних військ до довгострокової оборонної позиції на більшості ділянок лінії фронту в Україні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, це, ймовірно, пов'язано з більш реалістичною оцінкою того, що сильно недоукомплектовані, погано навчені сили РФ в Україні нині здатні лише до оборонних операцій.

За даними британської розвідки, навіть якщо Росії вдасться зміцнити довгострокові оборонні рубежі, її оперативна схема залишиться вразливою.

«Щоб повернути собі ініціативу, їй потрібно буде відновити більш якісні, мобільні сили, здатні динамічно протистояти українським проривам та проводити власні великомасштабні наступальні операції», – йдеться у повідомленні.

У вересні 2022 року російські офіцери повідомляли, що деякі роти на Херсонському напрямку складаються з шести-восьми осіб за норми 100 осіб.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.