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Британська розвідка повідомила, як диверсанти РФ впливатимуть на хід війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, як диверсанти РФ впливатимуть на хід війни
Російське керівництво буде дедалі стурбовані тим, що навіть невелика група громадян, яка виступає проти війни, може продовжити диверсії
фото: Getty Images

Російські збройні сили в основному покладаються на залізничний транспорт для перекидання військ в Україну

Партизанські групи продовжать диверсії на території РФ. Рашистам буде складно захистити залізничну мережу, яка використовується для перекидання військ в Україну. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 24 жовтня губернатор Білгородської області Росії повідомив, що вибуховий пристрій пошкодив залізницю в районі села Новозибкове, приблизно за 15 км від російсько-білоруського кордону. Лінія є основним залізничним сполученням між Росією та півднем Білорусі.

Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група «Зупиніть вагони». Це, як мінімум, шостий з червня випадок диверсії проти інфраструктури російських залізниць, про які заявляла група. Це частина ширшої тенденції атак на залізниці як у Росії, і у Білорусі.

За даними британської розвідки, російські збройні сили в основному покладаються на залізничний транспорт для перекидання військ в Україну, але з мережею довжиною понад 33 тис. км, яка переважно перетинає ізольовані райони, систему надзвичайно складно захистити від фізичних загроз.

Російське керівництво буде дедалі стурбовані тим, що навіть невелика група громадян, яка виступає проти війни, може продовжити диверсії, вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, розпочалася 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова. 

Теги: розвідка Велика Британія диверсия британська розвідка

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