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    Економіка та фінанси

    Кабмін покращив умови продажу електроенергії державним «Гарантованим покупцем»

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    Кабмін покращив умови продажу електроенергії державним «Гарантованим покупцем»

    «Двосторонні договори, які уклав ГарПок у жовтні 2020 року, дозволили мінімізувати небаланси та отримати компанії додатковий дохід»

    Кабінет Міністрів покращив умови продажу «зеленої» електроенергії держпідприємством «Гарантований покупець». Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

    «Гарантований покупець» потребував можливості самостійно визначати обсяги електроенергії для виходу на торги, враховуючи нестандартні продукти для аукціону. Постанова, прийнята 28 жовтня Урядом, дає гарантованому покупцю таку можливість», - йдеться в повідомленні.

    В Міненерго нагадали, що у вересні 2020 року рішення Кабміну забезпечило вихід «Гарантованого покупця» на ринок двосторонніх договорів і торговельна стратегія «ГарПока» довела свою результативність.

    «Двосторонні договори, які уклав ГарПок у жовтні 2020 року, дозволили мінімізувати небаланси та отримати компанії додатковий дохід», - зазначили в міністерстві.

    За словами в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець, вихід «ГарПока» на ринок двосторонніх договорів для продажу «зеленої» електроенергії - це один з нетарифних методів врегулювання кризової ситуації, що виникла на ринку відновлюваної енергетики, і підвищення рівня розрахунків за «зеленим» тарифом.

    В «Центрі Разумкова» позитивно оцінили рішення уряду, зазначивши, що воно сприятиме збільшенню доходів держпідприємства і стабілізації розрахунків з виробниками електроенергії за «зеленим» тарифом.

    «Від запропонованих змін виграє держава, адже нарешті вдасться встановити ринкову стратегію продажів Гарпока, що відображатиметься на збільшенні доходів держпідприємства і сприятиме розвитку сектору відновлювальних джерел енергії», - прокоментував рішення уряду експерт «Центру Разумкова» Максим Білявський.

    Нагадаємо, у вересні-жовтні 2020 року ціни реалізації електроенергії на аукціонах «ГарПока» перевищували ціни продажу НАЕК «Енергоатом». Це в свою чергу дозволило покращити фінансовий стан «Гарантованого Покупця».

    Кабмін Міненерго Енергоатом
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