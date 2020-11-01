«Енергоатом» пояснив, чому українські АЕС не відмовилися від російського ядерного палива

Петро Котін: «Ми ведемо роботу з диверсифікації ядерного палива, а не заміни одного монополіста на іншого»

Тимчасово виконуючий обов’язки президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін розповів про контракт Westinghouse і «Енергоатом» на поставку ядерного палива для реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС, який був підписаний у присутності президента України Володимира Зеленського.

В інтерв’ю «Главкому» Котін зазначив, що планується також задіяти «Атоменергомаш» для виробництва компонентів паливних збірок.

«ДП «НАЕК «Енергоатом», Державна інспекція ядерного регулювання та експертні організації України мають величезний досвід ліцензування нових типів ядерного палива виробництва обох постачальників – компаній «ТВЕЛ» та Westinghouse. Процес ліцензування палива для ВВЕР-440 буде виконано у жорсткій відповідності до вимог ядерного законодавства України. Він потребуватиме спільних зусиль українських фахівців та спеціалістів Westinghouse. Завантаження першої дослідної партії нового ядерного палива (у кількості не більше 12 тепловидільних збірок) до активної зони енергоблока №2 Рівненської АЕС заплановане на 2024 рік», – зазначив Котін.

Також, керівник компанії поділився, що зараз йде освоєння виробництва компонентів паливних збірок Westinghouse.

«Наразі виконується кваліфікація виробничих потужностей відокремленого підрозділу «Енергоатома» («Атоменергомаш») для виготовлення головок та хвостовиків тепловиділяючих збірок для ВВЕР-1000. Під час підписання «Енергоатомом» контракту з Westinghouse про постачання ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-440 було також підписано Протокол про наміри з розвитку співробітництва між Westinghouse та відокремленим підрозділом НАЕК «Енергоатом» – «Атоменергомаш». Домовились про виготовлення «Атоменергомашем» компонентів палива компанії Westinghouse з ринком збуту за межами України, а також про збільшення номенклатури компонентів палива, які зможе виготовляти «Атоменергомаш», – сказав керівник компанії.

Крім того, Котін розповів, чи є борги «Енергоатома» перед обома постачальниками ядерного палива (Westinghouse і «Росатомом»), а також за вивезення відпрацьованого ядерного палива перед росіянами.

«На сьогодні існує відставання від графіків виконання контрактних зобов’язань щодо оплати постачання ядерного палива обох виробників, у тому числі, за постачання ядерних матеріалів для виготовлення ядерного палива. Крім того, «Енергоатом» вимушений скорочувати обсяги відпрацьованого ядерного палива на вивезення із безумовним дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки. Це відбувається через безпосередній наслідок астрономічної заборгованості енергоринку перед компанією за фактично відпущену електроенергію. При цьому атомні станції станом на сьогодні повністю забезпечені ядерним паливом для своєчасного виконання планових перевантажень енергоблоків», – наголосив Котін.

Нагадаємо, що «Енергоатом» отримав 210 млн збитку. Експерт назвав причину.

Крім того, «Енергоатому» потрібно понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблоку.

До слова, Кабмін покращив умови продажу електроенергії державним «Гарантованим покупцем».